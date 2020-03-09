Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Армавир
Факел
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Краснодар
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Мордовия
СКА-Хабаровск
13
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Уфа
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Торпедо М
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нефтехимик
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
ЦСКА
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки
Томь
30
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Брешиа
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Шинник
13
Футбол. Зарубежный
23:00
Лестер
Астон Вилла
Все события
Фоторепортажи
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
18Самые известные ученицы Тутберидзе
15:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Он мой казахский братишка!» Форвард сборной Литвы — об адаптации Куата в «Оренбурге» и матче с Казахстаном

Литовский нападающий футбольного клуба «Оренбург» Федор Черных в интервью Vesti.kz рассказал, как в российской команде приняли Исламбека Куата и что он ожидает от матчей в Лиге наций, где друг против друга сыграют сборные Литвы и Казахстана. Черных и Куат приняли участие в минувшей игре РПЛ «Оренбург» — «Арсенал», в которой подопечные Константина Емельянова одержали победу со счетом 2:0.

Наверх

— Федор, как себя чувствует в команде Исламбек Куат, адаптировался ли он в коллективе?

— Великолепно приняли его, хороший парень, с первого дня наладили с ним контакт, можно сказать, мой казахский братишка, поэтому все у него хорошо здесь.

— Литва и Казахстан попали в одну группу Лиги наций, что вы знаете о нашей сборной и каковы ваши ожидания?

— Мы знаем и следим за сборной Казахстана, добротная команда. Куат, опять же, что-то рассказывал нам. Знаю, что так же, как и мы, домашние матчи принимаете на искусственном поле, такая ловушка. Жду интересных матчей, тем более еще Беларусь в группе, много знакомых ребят могут схлестнуться вместе.

— Но именно против Куата интересно будет сыграть?

— Конечно, к тому же я играю нападающего, а он опорник, пару раз схлестнуться можно.

— Какие шансы у Казахстана в группе? Является ли Албания фаворитом?

— Я бы не сказал, что Албания фаворит. Мы смотрели игру Казахстан — Шотландия, пожалуйста, дома можно набирать очки, до старта мы все равны, а потом игры покажут, кто на что горазд.

Отметим, что сборные Казахстана, Албании, Беларуси и Литвы сыграют в дивизионе С Лиги наций-2020/21. Кроме того, национальные команды Казахстана и Литвы проведут товарищеский матч 27 марта в Алматы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алибек Кабенов  

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Литва
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" испугался коронавируса и не пустил журналистов в раздевалку
Источник: «Барселона» готова платить Месси 50 млн евро в год
«Ростов» — ЦСКА: два незабитых пенальти, шоу Еременко и Мамаева
Ответ «Ливерпуля» и чудо «Валенсии»: интриги недели в ЛЧ
«Реал» проиграл в 27 туре чемпионата Испании и упустил лидерство
«Барыс» выбил из КГ двукратных чемпионов КХЛ с великим Мозякиным
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
«Спартак» играет с «Краснодаром» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь