«Он мой казахский братишка!» Форвард сборной Литвы — об адаптации Куата в «Оренбурге» и матче с Казахстаном

— Федор, как себя чувствует в команде Исламбек Куат, адаптировался ли он в коллективе?
— Великолепно приняли его, хороший парень, с первого дня наладили с ним контакт, можно сказать, мой казахский братишка, поэтому все у него хорошо здесь.
— Литва и Казахстан попали в одну группу Лиги наций, что вы знаете о нашей сборной и каковы ваши ожидания?
— Мы знаем и следим за сборной Казахстана, добротная команда. Куат, опять же, что-то рассказывал нам. Знаю, что так же, как и мы, домашние матчи принимаете на искусственном поле, такая ловушка. Жду интересных матчей, тем более еще Беларусь в группе, много знакомых ребят могут схлестнуться вместе.
— Но именно против Куата интересно будет сыграть?
— Конечно, к тому же я играю нападающего, а он опорник, пару раз схлестнуться можно.
— Какие шансы у Казахстана в группе? Является ли Албания фаворитом?
— Я бы не сказал, что Албания фаворит. Мы смотрели игру Казахстан — Шотландия, пожалуйста, дома можно набирать очки, до старта мы все равны, а потом игры покажут, кто на что горазд.
Отметим, что сборные Казахстана, Албании, Беларуси и Литвы сыграют в дивизионе С Лиги наций-2020/21. Кроме того, национальные команды Казахстана и Литвы проведут товарищеский матч 27 марта в Алматы.