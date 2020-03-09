Смородская назвала футбольных фанатов членами преступных группировок

«В вашем представлении болельщик — это человек, который от всей души болеет за команду, футбол и так далее. В реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Я много раз встречалась с болельщиками и с этими группировками. Могу сказать, что очень жаль, что они имеют настолько большое влияние в футболе. Это очень грустно», — заявила она в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч ТВ».