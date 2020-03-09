Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
ЦСКА
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Шинник
13
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Луч
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Брешиа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лестер
Астон Вилла
Все события
Фоторепортажи
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Смородская назвала футбольных фанатов членами преступных группировок

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о футбольных фанатах.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам Смородской, представление о болельщиках разнится с тем, что происходит в реальной жизни.

«В вашем представлении болельщик — это человек, который от всей души болеет за команду, футбол и так далее. В реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Я много раз встречалась с болельщиками и с этими группировками. Могу сказать, что очень жаль, что они имеют настолько большое влияние в футболе. Это очень грустно», — заявила она в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч ТВ».

Ольга Смородская являлась президентом футбольного «Локомотива» с 2010 по 2016 год.

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда 'Дома-2' тайно вышла замуж за автогонщика
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
«Реал» проиграл в 27 туре чемпионата Испании и упустил лидерство
Роналду: Рад, что тысячный матч в карьере стал победным
Ответ «Ливерпуля» и чудо «Валенсии»: интриги недели в ЛЧ
Хабиб: Нервничаю, что бой против Фергюсона может не состояться
СМИ: Матч «Барселоны» в ЛЧ хотят провести без зрителей
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
ЦСКА играет с «Ростовом» в выездном матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь