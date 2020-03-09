«Ростов» с Зайнутдиновым в старте обыграл ЦСКА в матче с тремя пенальти и двумя удалениями
ФК «Ростов», в составе которого выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над московским ЦСКА в матче 21-го тура российской
ФК «Ростов», в составе которого выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над московским ЦСКА в матче 21-го тура российской
Встреча команд прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Открыть счет ростовчане могли на 20-й минуте, когда ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова и получил пенальти в свои ворота. Однако Роман Еременко не сумел переиграть Игоря Акинфеева.
Спустя пять минут армейцы «наказали» соперника и открыли счет усилиями Арнора Сигурдссона, но через пять минут Еременко исправился и восстановил равновесие.
В начале второго тайма (51-я минута) ЦСКА и вовсе остался вдевятером — Вадим Карпов получил красную карточку и привез пенальти в свои ворота. На этот раз к точке подошел Ивелин Попов, который, в отличии от Еременко, оказался точен и вывел «Ростов» вперед.
На 63-й минуте Павел Мамев забил третий мяч в ворота армейцев. Но на 77-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко срезал мяч в собственные ворота. А за четыре минуты до завершения основного времени ЦСКА мог сравнять счет, но Федор Чалов не реализовал пенальти.
Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой на 69-й минуте.
Благодаря этой победе «Ростов» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (35) идет пятым.
|Валерий Карпин
|Виктор Гончаренко
|Роман Еременко
|31′
|Арнор Сигурдссон
|25′
|Ивелин Попов
|53′
|Максим Осипенко
|77′
|Павел Мамаев(Александр Саплинов)
|63′
|Роман Еременко
|21′
|Федор Чалов
|86′
|30
|Сергей Песьяков
|35
|Игорь Акинфеев
|34
|Алексей Козлов
|2
|Мариу Фернандес
51′
|28
|Евгений Чернов
77′
|42
|Георгий Щенников
89′
|55
|Максим Осипенко
|23
|Хердур Магнуссон
|7
|Роман Еременко
|62
|Вадим Карпов
51′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
69′
|78
|Игорь Дивеев
74′
|19
|Хорен Байрамян
|7
|Ильзат Ахметов
20′
|8
|Ивелин Попов
88′
|17
|Арнор Сигурдссон
90+7′
|78
|Дмитрий Чистяков
13′
|8
|Никола Влашич
78′
|26
|Александр Саплинов
83′
|10
|Алан Дзагоев
|14
|Элдор Шомуродов
90′
|98
|Иван Обляков
57′73′
|13
|Данила Прошляков
|9
|Федор Чалов
|15
|Данил Глебов
17′58′
|25
|Кристиян Бистрович
64′
|10
|Павел Мамаев
64′
|20
|Константин Кучаев
|6
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|2
|7
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|4
|10
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)