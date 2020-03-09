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16:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростов» с Зайнутдиновым в старте обыграл ЦСКА в матче с тремя пенальти и двумя удалениями

ФК «Ростов», в составе которого выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над московским ЦСКА в матче 21-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Открыть счет ростовчане могли на 20-й минуте, когда ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова и получил пенальти в свои ворота. Однако Роман Еременко не сумел переиграть Игоря Акинфеева.

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Спустя пять минут армейцы «наказали» соперника и открыли счет усилиями Арнора Сигурдссона, но через пять минут Еременко исправился и восстановил равновесие.

В начале второго тайма (51-я минута) ЦСКА и вовсе остался вдевятером — Вадим Карпов получил красную карточку и привез пенальти в свои ворота. На этот раз к точке подошел Ивелин Попов, который, в отличии от Еременко, оказался точен и вывел «Ростов» вперед.

На 63-й минуте Павел Мамев забил третий мяч в ворота армейцев. Но на 77-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко срезал мяч в собственные ворота. А за четыре минуты до завершения основного времени ЦСКА мог сравнять счет, но Федор Чалов не реализовал пенальти.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой на 69-й минуте.

Благодаря этой победе «Ростов» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (35) идет пятым.

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Ростов
3:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинВиктор Гончаренко
Голы
Роман Еременко31′
Арнор Сигурдссон25′
Ивелин Попов53′
Максим Осипенко77′
Павел Мамаев(Александр Саплинов)63′
Нереализованные пенальти
Роман Еременко21′
Федор Чалов86′
Составы команд
30Сергей Песьяков
35Игорь Акинфеев
34Алексей Козлов
2Мариу Фернандес
51′
28Евгений Чернов
77′
42Георгий Щенников
89′
55Максим Осипенко
23Хердур Магнуссон
7Роман Еременко
62Вадим Карпов
51′
18Бактиер Зайнутдинов
69′
78Игорь Дивеев
74′
19Хорен Байрамян
7Ильзат Ахметов
20′
8Ивелин Попов
88′
17Арнор Сигурдссон
90+7′
78Дмитрий Чистяков
13′
8Никола Влашич
78′
26Александр Саплинов
83′
10Алан Дзагоев
14Элдор Шомуродов
90′
98Иван Обляков
57′73′
13Данила Прошляков
9Федор Чалов
15Данил Глебов
17′58′
25Кристиян Бистрович
64′
10Павел Мамаев
64′
20Константин Кучаев
Статистика
6Желтые карточки5
0Красные карточки2
7Голевые моменты3
18Удары (всего)4
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
19Фолы14
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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