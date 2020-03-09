«Ростов» с Зайнутдиновым в старте обыграл ЦСКА в матче с тремя пенальти и двумя удалениями

Встреча команд прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Открыть счет ростовчане могли на 20-й минуте, когда ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова и получил пенальти в свои ворота. Однако Роман Еременко не сумел переиграть Игоря Акинфеева.

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Спустя пять минут армейцы «наказали» соперника и открыли счет усилиями Арнора Сигурдссона, но через пять минут Еременко исправился и восстановил равновесие.

В начале второго тайма (51-я минута) ЦСКА и вовсе остался вдевятером — Вадим Карпов получил красную карточку и привез пенальти в свои ворота. На этот раз к точке подошел Ивелин Попов, который, в отличии от Еременко, оказался точен и вывел «Ростов» вперед.

На 63-й минуте Павел Мамев забил третий мяч в ворота армейцев. Но на 77-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко срезал мяч в собственные ворота. А за четыре минуты до завершения основного времени ЦСКА мог сравнять счет, но Федор Чалов не реализовал пенальти.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, отметившись желтой карточкой на 69-й минуте.