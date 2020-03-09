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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Мамаев забил бывшему клубу в первом матче РПЛ после освобождения

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил гол в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Хавбек вышел на замену на 58-й минуте матча при счете 2:1 в пользу ростовчан. Уже через пять минут Мамаев поразил ворота соперника.

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Армейцы отыграли один мяч на 77-й минуте благодаря автоголу в исполнении Максима Осипенко.

Большую часть матча ЦСКА провел в меньшинстве. На 20-й минуте был удален Ильзат Ахметов, а в начале второго тайма армейцы остались вдевятером: красную карточку получил Вадим Карпов. Итоговый счет в матче: 3:2 в пользу «Ростова».

Для Мамаева этот матч стал первым официальным после освобождения из колонии. Он и форвард Александр Кокорин вышли на свободу в сентябре 2019-го. Вскоре после этого Мамаев заключил контракт с «Ростовом».

До попадания под стражу в октябре 2018-го Мамаев защищал цвета «Краснодара». С 2007 по 2013 год он выступал за ЦСКА. Вместе с московским клубом Мамаев выигрывал чемпионат России.

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ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинВиктор Гончаренко
Голы
Роман Еременко31′
Арнор Сигурдссон25′
Ивелин Попов53′
Максим Осипенко77′
Павел Мамаев(Александр Саплинов)63′
Нереализованные пенальти
Роман Еременко21′
Федор Чалов86′
Составы команд
30Сергей Песьяков
35Игорь Акинфеев
34Алексей Козлов
2Мариу Фернандес
51′
28Евгений Чернов
77′
42Георгий Щенников
89′
55Максим Осипенко
23Хердур Магнуссон
7Роман Еременко
62Вадим Карпов
51′
18Бактиер Зайнутдинов
69′
78Игорь Дивеев
74′
19Хорен Байрамян
7Ильзат Ахметов
20′
8Ивелин Попов
88′
17Арнор Сигурдссон
90+7′
78Дмитрий Чистяков
13′
8Никола Влашич
78′
26Александр Саплинов
83′
10Алан Дзагоев
14Элдор Шомуродов
90′
98Иван Обляков
57′73′
13Данила Прошляков
9Федор Чалов
15Данил Глебов
17′58′
25Кристиян Бистрович
64′
10Павел Мамаев
64′
20Константин Кучаев
Статистика
6Желтые карточки5
0Красные карточки2
7Голевые моменты3
18Удары (всего)4
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
19Фолы14
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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