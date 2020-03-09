Мамаев забил бывшему клубу в первом матче РПЛ после освобождения
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил гол в матче 21-го тура Российской
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил гол в матче 21-го тура Российской
Хавбек вышел на замену на 58-й минуте матча при счете 2:1 в пользу ростовчан. Уже через пять минут Мамаев поразил ворота соперника.
Армейцы отыграли один мяч на 77-й минуте благодаря автоголу в исполнении Максима Осипенко.
Большую часть матча ЦСКА провел в меньшинстве. На 20-й минуте был удален Ильзат Ахметов, а в начале второго тайма армейцы остались вдевятером: красную карточку получил Вадим Карпов. Итоговый счет в матче: 3:2 в пользу «Ростова».
Для Мамаева этот матч стал первым официальным после освобождения из колонии. Он и форвард Александр Кокорин вышли на свободу в сентябре 2019-го. Вскоре после этого Мамаев заключил контракт с «Ростовом».
До попадания под стражу в октябре 2018-го Мамаев защищал цвета «Краснодара». С 2007 по 2013 год он выступал за ЦСКА. Вместе с московским клубом Мамаев выигрывал чемпионат России.
|Валерий Карпин
|Виктор Гончаренко
|Роман Еременко
|31′
|Арнор Сигурдссон
|25′
|Ивелин Попов
|53′
|Максим Осипенко
|77′
|Павел Мамаев(Александр Саплинов)
|63′
|Роман Еременко
|21′
|Федор Чалов
|86′
|30
|Сергей Песьяков
|35
|Игорь Акинфеев
|34
|Алексей Козлов
|2
|Мариу Фернандес
51′
|28
|Евгений Чернов
77′
|42
|Георгий Щенников
89′
|55
|Максим Осипенко
|23
|Хердур Магнуссон
|7
|Роман Еременко
|62
|Вадим Карпов
51′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
69′
|78
|Игорь Дивеев
74′
|19
|Хорен Байрамян
|7
|Ильзат Ахметов
20′
|8
|Ивелин Попов
88′
|17
|Арнор Сигурдссон
90+7′
|78
|Дмитрий Чистяков
13′
|8
|Никола Влашич
78′
|26
|Александр Саплинов
83′
|10
|Алан Дзагоев
|14
|Элдор Шомуродов
90′
|98
|Иван Обляков
57′73′
|13
|Данила Прошляков
|9
|Федор Чалов
|15
|Данил Глебов
17′58′
|25
|Кристиян Бистрович
64′
|10
|Павел Мамаев
64′
|20
|Константин Кучаев
|6
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|2
|7
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|4
|10
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)