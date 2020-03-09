Победа «Ростова» — боевик: ЦСКА почти отыгрался вдевятером, 2 незабитых пенальти, шоу Еременко и Мамаева

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Мы не успели отойти от яркого дерби в Кубке России, как шедевр выдала премьер-лига. «Ростов» — ЦСКА — битва, в которой было все.

После вылета из Кубка Виктор Гончаренко неожиданно убрал из состава Федора Чалова, сделав центрфорварда из Арнора Сигурдссона. Но сам смотрел игру из VIP-ложи — рядом с Василием Березуцким и дисквалифицированным Матиасом Норманом (главная потеря у «Ростова»).

В начале тайма Валерий Карпин потерял еще и Чистякова, которому Осипенко рассек лицо шипами. Дмитрию долго останавливали кровь и унесли на носилках.

Прошло пару минут, и над тем, как перестраивать игру, думали уже на скамейке ЦСКА: Ахметов завалил Шомуродова, привез пенальти и получил прямую красную.

Дальше — драма:

К точке подошел Роман Еременко, который впервые после дисквалификации вышел играть против ЦСКА, и не забил.

У «Ростова» ужасная реализация пенальти — в этом сезоне забили всего 1 раз из 4.

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Сэйв Акинфеева развернул игру на 180 градусов: ЦСКА не то что не поплыл, а расчехлих «Ростов» вдесятером. Хорен Байрамян ошибся еще чудовищнее, чем Ахметов — не удалился, но из-за наложившейся ошибки Песьякова все закончилось голом Сигурдссона.

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Еще пару минут назад «Ростов» мог повести и доигрывать в большинстве, а теперь пришлось отыгрываться. В дело снова вступил Еременко — Роман не забил Акинфееву с 11 метров, но разозлился и перед перерывом распечатал Игоря мощнейшим выстрелом из-за штрафной.

Неудивительно, что гол засчитали не сразу. Во-первых, никто не ждал, что Еременко пробьет из той позиции. Во-вторых, разглядеть, что мяч срикошетил от перекладины за линию ворот, помогли только повторы и система определения гола.

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За перерыв обстановка наэлектризовалась еще сильнее, и во втором тайме пожар продолжился.

Спустя всего 5 минут Карпов заплел ноги Попову — Безбородов сбегал к VAR и вернулся с еще одним пенальти и второй красной. И если 11-метровый сомнений не вызывал, то по удалению есть вопросы.

В первую очередь, у Евгения Гинера:

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Карпин тут же выпустил Мамаева, и Павел чуть не забил первым касанием. Но исправился в одной из следующих атак. Есть первый гол после возвращения из тюрьмы!

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После 1:3 интрига казалась убитой, но ЦСКА был в миллиметре от героического камбэка. Сначала вышедший Чалов вернул команду в игру, забив рикошетом от Осипенко — 3:2.

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А в конце умный пас Дзагоева и падение Сигурдссона привели к пенальти. Чалов подошел к точке и мог стать героем, сделав два гола. Но героем стал Песьяков, потащивший удар с точки!

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