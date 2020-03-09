Победа «Ростова» — боевик: ЦСКА почти отыгрался вдевятером, 2 незабитых пенальти, шоу Еременко и Мамаева
Бонус: кровь Чистякова, 12 карточек и драма в концовке.
Бонус: кровь Чистякова, 12 карточек и драма в концовке.
Мы не успели отойти от яркого дерби в Кубке России, как шедевр выдала
После вылета из Кубка Виктор Гончаренко неожиданно убрал из состава Федора Чалова, сделав центрфорварда из Арнора Сигурдссона. Но сам смотрел игру из
В начале тайма Валерий Карпин потерял еще и Чистякова, которому Осипенко рассек лицо шипами. Дмитрию долго останавливали кровь и унесли на носилках.
Прошло пару минут, и над тем, как перестраивать игру, думали уже на скамейке ЦСКА: Ахметов завалил Шомуродова, привез пенальти и получил прямую красную.
Дальше — драма:
Сэйв Акинфеева развернул игру на 180 градусов: ЦСКА не то что не поплыл, а расчехлих «Ростов» вдесятером. Хорен Байрамян ошибся еще чудовищнее, чем Ахметов — не удалился, но
Еще пару минут назад «Ростов» мог повести и доигрывать в большинстве, а теперь пришлось отыгрываться. В дело снова вступил Еременко — Роман не забил Акинфееву с 11 метров, но разозлился и перед перерывом распечатал Игоря мощнейшим выстрелом
Неудивительно, что гол засчитали не сразу.
За перерыв обстановка наэлектризовалась еще сильнее, и во втором тайме пожар продолжился.
Спустя всего 5 минут Карпов заплел ноги Попову — Безбородов сбегал к VAR и вернулся с еще одним пенальти и второй красной. И если 11-метровый сомнений не вызывал, то по удалению есть вопросы.
В первую очередь, у Евгения Гинера:
Карпин тут же выпустил Мамаева, и Павел чуть не забил первым касанием. Но исправился в одной из следующих атак. Есть первый гол после возвращения из тюрьмы!
После 1:3 интрига казалась убитой, но ЦСКА был в миллиметре от героического камбэка. Сначала вышедший Чалов вернул команду в игру, забив рикошетом от Осипенко — 3:2.
А в конце умный пас Дзагоева и падение Сигурдссона привели к пенальти. Чалов подошел к точке и мог стать героем, сделав два гола. Но героем стал Песьяков, потащивший удар с точки!
|Валерий Карпин
|Виктор Гончаренко
|Роман Еременко
|31′
|Арнор Сигурдссон
|25′
|Ивелин Попов
|53′
|Максим Осипенко
|77′
|Павел Мамаев(Александр Саплинов)
|63′
|Роман Еременко
|21′
|Федор Чалов
|86′
|30
|Сергей Песьяков
|35
|Игорь Акинфеев
|34
|Алексей Козлов
|2
|Мариу Фернандес
51′
|28
|Евгений Чернов
77′
|42
|Георгий Щенников
89′
|55
|Максим Осипенко
|23
|Хердур Магнуссон
|7
|Роман Еременко
|62
|Вадим Карпов
51′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
69′
|78
|Игорь Дивеев
74′
|19
|Хорен Байрамян
|7
|Ильзат Ахметов
20′
|8
|Ивелин Попов
88′
|17
|Арнор Сигурдссон
90+7′
|78
|Дмитрий Чистяков
13′
|8
|Никола Влашич
78′
|26
|Александр Саплинов
83′
|10
|Алан Дзагоев
|14
|Элдор Шомуродов
90′
|98
|Иван Обляков
57′73′
|13
|Данила Прошляков
|9
|Федор Чалов
|15
|Данил Глебов
17′58′
|25
|Кристиян Бистрович
64′
|10
|Павел Мамаев
64′
|20
|Константин Кучаев
|6
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|2
|7
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|4
|10
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)