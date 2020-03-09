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16:41 (мск), источник: Sport24

Победа «Ростова» — боевик: ЦСКА почти отыгрался вдевятером, 2 незабитых пенальти, шоу Еременко и Мамаева

Бонус: кровь Чистякова, 12 карточек и драма в концовке.

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Мы не успели отойти от яркого дерби в Кубке России, как шедевр выдала премьер-лига. «Ростов» — ЦСКА — битва, в которой было все.

После вылета из Кубка Виктор Гончаренко неожиданно убрал из состава Федора Чалова, сделав центрфорварда из Арнора Сигурдссона. Но сам смотрел игру из VIP-ложи — рядом с Василием Березуцким и дисквалифицированным Матиасом Норманом (главная потеря у «Ростова»).

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В начале тайма Валерий Карпин потерял еще и Чистякова, которому Осипенко рассек лицо шипами. Дмитрию долго останавливали кровь и унесли на носилках.

Прошло пару минут, и над тем, как перестраивать игру, думали уже на скамейке ЦСКА: Ахметов завалил Шомуродова, привез пенальти и получил прямую красную.

Дальше — драма:

  • К точке подошел Роман Еременко, который впервые после дисквалификации вышел играть против ЦСКА, и не забил.
  • У «Ростова» ужасная реализация пенальти — в этом сезоне забили всего 1 раз из 4.
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Сэйв Акинфеева развернул игру на 180 градусов: ЦСКА не то что не поплыл, а расчехлих «Ростов» вдесятером. Хорен Байрамян ошибся еще чудовищнее, чем Ахметов — не удалился, но из-за наложившейся ошибки Песьякова все закончилось голом Сигурдссона.

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Еще пару минут назад «Ростов» мог повести и доигрывать в большинстве, а теперь пришлось отыгрываться. В дело снова вступил Еременко — Роман не забил Акинфееву с 11 метров, но разозлился и перед перерывом распечатал Игоря мощнейшим выстрелом из-за штрафной.

Неудивительно, что гол засчитали не сразу. Во-первых, никто не ждал, что Еременко пробьет из той позиции. Во-вторых, разглядеть, что мяч срикошетил от перекладины за линию ворот, помогли только повторы и система определения гола.

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За перерыв обстановка наэлектризовалась еще сильнее, и во втором тайме пожар продолжился.

Спустя всего 5 минут Карпов заплел ноги Попову — Безбородов сбегал к VAR и вернулся с еще одним пенальти и второй красной. И если 11-метровый сомнений не вызывал, то по удалению есть вопросы.

В первую очередь, у Евгения Гинера:

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Карпин тут же выпустил Мамаева, и Павел чуть не забил первым касанием. Но исправился в одной из следующих атак. Есть первый гол после возвращения из тюрьмы!

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После 1:3 интрига казалась убитой, но ЦСКА был в миллиметре от героического камбэка. Сначала вышедший Чалов вернул команду в игру, забив рикошетом от Осипенко — 3:2.

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А в конце умный пас Дзагоева и падение Сигурдссона привели к пенальти. Чалов подошел к точке и мог стать героем, сделав два гола. Но героем стал Песьяков, потащивший удар с точки!

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  • 3:2 — «Ростов» побеждает в самом зубодродительной схватке сезона и временно поднимается на втором место.
  • У ЦСКА — второй поражение за неделю. Команда Гончаренко — пятая.
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Ростов
3:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинВиктор Гончаренко
Голы
Роман Еременко31′
Арнор Сигурдссон25′
Ивелин Попов53′
Максим Осипенко77′
Павел Мамаев(Александр Саплинов)63′
Нереализованные пенальти
Роман Еременко21′
Федор Чалов86′
Составы команд
30Сергей Песьяков
35Игорь Акинфеев
34Алексей Козлов
2Мариу Фернандес
51′
28Евгений Чернов
77′
42Георгий Щенников
89′
55Максим Осипенко
23Хердур Магнуссон
7Роман Еременко
62Вадим Карпов
51′
18Бактиер Зайнутдинов
69′
78Игорь Дивеев
74′
19Хорен Байрамян
7Ильзат Ахметов
20′
8Ивелин Попов
88′
17Арнор Сигурдссон
90+7′
78Дмитрий Чистяков
13′
8Никола Влашич
78′
26Александр Саплинов
83′
10Алан Дзагоев
14Элдор Шомуродов
90′
98Иван Обляков
57′73′
13Данила Прошляков
9Федор Чалов
15Данил Глебов
17′58′
25Кристиян Бистрович
64′
10Павел Мамаев
64′
20Константин Кучаев
Статистика
6Желтые карточки5
0Красные карточки2
7Голевые моменты3
18Удары (всего)4
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
19Фолы14
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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