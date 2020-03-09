Красножан ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан прокомментировал высказывания
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан прокомментировал высказывания
«Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну пускай живет. Я на нее не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят. С другой стороны, для меня ее просто не существует. Что я, на несуществующие вещи буду обижаться?» — цитирует Красножана «РБ-Спорт».
Смородская накануне рассказала, что у нее были доказательства того, что матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Анжи» (1:2) 27 мая 2011 года носил договорной характер.