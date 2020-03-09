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17:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Катастрофа была во всём»: Карпин — о победе в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен игрой своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).

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«Катастрофа была во всём. В чём? Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол, ещё и пенальти зарабатывают. О чём тут говорить?

По состоянию Чистякова ничего пока сказать не могу. Мамаев нормально дебютировал, мастерство у него есть, сомнений не было. Лишний раз он это показал, к тому же забил, нормально. Такая победа даёт больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я всё скажу футболистам.

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Поле меня шокировало две недели назад, ничего не было. Это был реальный шок, сегодня — катастрофа, а неделю назад, представляете, что было? Сегодня можно сказать, что всё было идеально, если сравнивать с тем, что мы увидели неделю назад. Мы не выясняем, кто виноват, но, думаю, всё понятно — кто управлял, заводил поле в зиму. Ответ? «Спорт-Ин». Они занимались, у них спросите.

Зайнутдинов борется за место в составе, всё будет зависеть от него. Ионов к «Локомотиву» не восстановится — 99%, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

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11 ноября 2019© Ньюстюб
Ростов
3:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 40432 зрителя
Главные тренеры
Валерий КарпинВиктор Гончаренко
Голы
Роман Еременко31′
Арнор Сигурдссон25′
Ивелин Попов53′
Максим Осипенко77′
Павел Мамаев(Элдор Шомуродов)63′
Нереализованные пенальти
Роман Еременко21′
Федор Чалов86′
Составы команд
30Сергей Песьяков
35Игорь Акинфеев
34Алексей Козлов
2Мариу Фернандес
52′
28Евгений Чернов
77′
42Георгий Щенников
89′
55Максим Осипенко
23Хердур Магнуссон
7Роман Еременко
62Вадим Карпов
51′
18Бактиер Зайнутдинов
69′
78Игорь Дивеев
74′
19Хорен Байрамян
7Ильзат Ахметов
21′
8Ивелин Попов
87′
17Арнор Сигурдссон
90+7′
78Дмитрий Чистяков
13′
8Никола Влашич
79′
26Александр Саплинов
10Алан Дзагоев
14Элдор Шомуродов
90′
98Иван Обляков
57′73′
13Данила Прошляков
9Федор Чалов
15Данил Глебов
17′59′
25Кристиян Бистрович
64′
10Павел Мамаев
64′
20Константин Кучаев
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки2
7Голевые моменты3
29Удары (всего)8
11Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
19Фолы16
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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