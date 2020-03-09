«Катастрофа была во всём»: Карпин — о победе в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен игрой своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен игрой своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).
«Катастрофа была во всём. В чём? Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол, ещё и пенальти зарабатывают. О чём тут говорить?
По состоянию Чистякова ничего пока сказать не могу. Мамаев нормально дебютировал, мастерство у него есть, сомнений не было. Лишний раз он это показал, к тому же забил, нормально. Такая победа даёт больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я всё скажу футболистам.
Поле меня шокировало две недели назад, ничего не было. Это был реальный шок, сегодня — катастрофа, а неделю назад, представляете, что было? Сегодня можно сказать, что всё было идеально, если сравнивать с тем, что мы увидели неделю назад. Мы не выясняем, кто виноват, но, думаю, всё понятно — кто управлял, заводил поле в зиму. Ответ? «Спорт-Ин». Они занимались, у них спросите.
Зайнутдинов борется за место в составе, всё будет зависеть от него. Ионов к «Локомотиву» не восстановится — 99%, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
|Валерий Карпин
|Виктор Гончаренко
|Роман Еременко
|31′
|Арнор Сигурдссон
|25′
|Ивелин Попов
|53′
|Максим Осипенко
|77′
|Павел Мамаев(Элдор Шомуродов)
|63′
|Роман Еременко
|21′
|Федор Чалов
|86′
|30
|Сергей Песьяков
|35
|Игорь Акинфеев
|34
|Алексей Козлов
|2
|Мариу Фернандес
52′
|28
|Евгений Чернов
77′
|42
|Георгий Щенников
89′
|55
|Максим Осипенко
|23
|Хердур Магнуссон
|7
|Роман Еременко
|62
|Вадим Карпов
51′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
69′
|78
|Игорь Дивеев
74′
|19
|Хорен Байрамян
|7
|Ильзат Ахметов
21′
|8
|Ивелин Попов
87′
|17
|Арнор Сигурдссон
90+7′
|78
|Дмитрий Чистяков
13′
|8
|Никола Влашич
79′
|26
|Александр Саплинов
|10
|Алан Дзагоев
|14
|Элдор Шомуродов
90′
|98
|Иван Обляков
57′73′
|13
|Данила Прошляков
|9
|Федор Чалов
|15
|Данил Глебов
17′59′
|25
|Кристиян Бистрович
64′
|10
|Павел Мамаев
64′
|20
|Константин Кучаев
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|2
|7
|Голевые моменты
|3
|29
|Удары (всего)
|8
|11
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)