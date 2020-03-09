«Спартак» с минимальным счетом уступил «Краснодару» в матче РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол забил Ари, реализовавший пенальти на 71-й минуте. В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Лучшим игроком матча признан вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Матчи 21-го тура посвящены памяти бывшего капитана «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто. Капитан красно-белых Георгий Джикия вышел на поле со специальной капитанской повязкой. На встрече присутствовали племянницы игрока Людмила и Юлия Нетто и внучка Анна.

«Краснодар» не мог победить «Спартак» в гостях на протяжении четырех матчей подряд, в предыдущий раз «Краснодар» обыграл красно-белых в Москве 8 марта 2015 года (3:1). Матч команд в первом круге завершился также победой «Краснодара» (2:1).

«Краснодар» вернулся на вторую строчку таблицы, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» занимает 10-е место с 25 очками после 21 тура.