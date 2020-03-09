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18:45 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» с минимальным счетом уступил «Краснодару» в матче РПЛ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в присутствии 28 245 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол забил Ари, реализовавший пенальти на 71-й минуте. В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Лучшим игроком матча признан вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Матчи 21-го тура посвящены памяти бывшего капитана «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто. Капитан красно-белых Георгий Джикия вышел на поле со специальной капитанской повязкой. На встрече присутствовали племянницы игрока Людмила и Юлия Нетто и внучка Анна.

«Краснодар» не мог победить «Спартак» в гостях на протяжении четырех матчей подряд, в предыдущий раз «Краснодар» обыграл красно-белых в Москве 8 марта 2015 года (3:1). Матч команд в первом круге завершился также победой «Краснодара» (2:1).

«Краснодар» вернулся на вторую строчку таблицы, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» занимает 10-е место с 25 очками после 21 тура.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом» 14 марта, «Краснодар» 15 марта встретится на выезде с замыкающим турнирную таблицу «Сочи».

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Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Доменико ТедескоМурад Мусаев
Голы
Арикленес да Силва Ари71′
Составы команд
98Александр Максименко
39Матвей Сафонов
6Айртон
98Сергей Петров
14Георгий Джикия
6Кристиан Рамирес
37′
29Илья Кутепов
2Егор Сорокин
10Зелимхан Бакаев
31Кайю
19Эсекиэль Понсе
10Вандерсон Масиэл
33Алекс Крал
14Кристоффер Олссон
47Роман Зобнин
63′90+2′
33Маркус Берг
38Андрей Ещенко
41′58′
99Мануэл Фернандеш
90′
8Гус Тил
47Даниил Уткин
2Самюэль Жиго
45+1′83′
53Александр Черников
25′59′
9Резиуан Мирзов
93Магомед-Шапи Сулейманов
23Джордан Ларссон
67′
9Арикленес да Силва Ари
83′90′
77Александр Соболев
77′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты7
11Удары (всего)13
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые8
18Фолы13
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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