«Спартак» с минимальным счетом уступил «Краснодару» в матче РПЛ
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 21-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 21-го тура Тинькофф — Российской
Единственный гол забил Ари, реализовавший пенальти на 71-й минуте. В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Лучшим игроком матча признан вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Матчи 21-го тура посвящены памяти бывшего капитана «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто. Капитан
«Краснодар» не мог победить «Спартак» в гостях на протяжении четырех матчей подряд, в предыдущий раз «Краснодар» обыграл
В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом» 14 марта, «Краснодар» 15 марта встретится на выезде с замыкающим турнирную таблицу «Сочи».
|Доменико Тедеско
|Мурад Мусаев
|Арикленес да Силва Ари
|71′
|98
|Александр Максименко
|39
|Матвей Сафонов
|6
|Айртон
|98
|Сергей Петров
|14
|Георгий Джикия
|6
|Кристиан Рамирес
37′
|29
|Илья Кутепов
|2
|Егор Сорокин
|10
|Зелимхан Бакаев
|31
|Кайю
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Вандерсон Масиэл
|33
|Алекс Крал
|14
|Кристоффер Олссон
|47
|Роман Зобнин
63′90+2′
|33
|Маркус Берг
|38
|Андрей Ещенко
41′58′
|99
|Мануэл Фернандеш
90′
|8
|Гус Тил
|47
|Даниил Уткин
|2
|Самюэль Жиго
45+1′83′
|53
|Александр Черников
25′59′
|9
|Резиуан Мирзов
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|23
|Джордан Ларссон
67′
|9
|Арикленес да Силва Ари
83′90′
|77
|Александр Соболев
77′
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|7
|11
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Ассистент ВАР
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)