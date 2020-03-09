Ари снова наказал «Спартак»: забил бывшим 8-й гол в 11 матчах. У Тедеско первое поражение в 2020-м
И минус Зобнин.
И минус Зобнин.
Под «Краснодар» Тедеско впервые отказался от габаритного форварда — Соболева в старте заменил герой дерби Ларссон, который составил пару реактивных страйкеров с Понсе.
В первом тайме «Открытие Арена» увидела равный матч («Спартак» меньше владел мячом, но чаще бил) и не увидела минимум один пенальти.
На угловом Кутепов ударом в лицо завалил Сокорина — это не стало сигналом ни для пропустившего момент Лапочкина, ни для арбитров на VAR (не очень понятно, как можно было не разглядеть этот момент, сидя перед мониторами), ни для самого Кутепова, который со второй попытки все же привез пенальти.
К этому моменту «Спартак» проводил неплохой отрезок, а Тедеско выпустил свежего Соболева. Но все решили Ари и Берг. Швед грамотно обработал мяч в штрафной, оттесник Кутепова и заработал пенальти. А Ари показал, как нужно исполнять удары с точки — без шансов для Максименко.
В концовке Ари еще и сбил темп «Спартаку»: сначала позвал врачей
«Спартак» доигрывал вдесятером — на 92-й минуте Зобнин завалил Шапи и получил вторую желтую. Это позволило «Краснодару» уверенно сыграть по счету и не оставить шансов даже на навал.
1:0 — «Краснодар» побеждает во втором матче года и временно сокращает отрыв от «Зенита».
|Доменико Тедеско
|Мурад Мусаев
|Арикленес да Силва Ари
|71′
|98
|Александр Максименко
|39
|Матвей Сафонов
|6
|Айртон
|98
|Сергей Петров
|14
|Георгий Джикия
|6
|Кристиан Рамирес
37′
|29
|Илья Кутепов
|2
|Егор Сорокин
|10
|Зелимхан Бакаев
|31
|Кайю
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Вандерсон Масиэл
|33
|Алекс Крал
|14
|Кристоффер Олссон
|47
|Роман Зобнин
63′90+2′
|33
|Маркус Берг
|38
|Андрей Ещенко
41′58′
|99
|Мануэл Фернандеш
90′
|8
|Гус Тил
|47
|Даниил Уткин
|2
|Самюэль Жиго
45+1′83′
|53
|Александр Черников
25′59′
|9
|Резиуан Мирзов
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|23
|Джордан Ларссон
67′
|9
|Арикленес да Силва Ари
83′90′
|77
|Александр Соболев
77′
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|7
|11
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Ассистент ВАР
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)