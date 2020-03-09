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18:55 (мск), источник: Sport24

Ари снова наказал «Спартак»: забил бывшим 8-й гол в 11 матчах. У Тедеско первое поражение в 2020-м

И минус Зобнин.

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Источник: РИА "Новости"

Под «Краснодар» Тедеско впервые отказался от габаритного форварда — Соболева в старте заменил герой дерби Ларссон, который составил пару реактивных страйкеров с Понсе.

В первом тайме «Открытие Арена» увидела равный матч («Спартак» меньше владел мячом, но чаще бил) и не увидела минимум один пенальти.

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На угловом Кутепов ударом в лицо завалил Сокорина — это не стало сигналом ни для пропустившего момент Лапочкина, ни для арбитров на VAR (не очень понятно, как можно было не разглядеть этот момент, сидя перед мониторами), ни для самого Кутепова, который со второй попытки все же привез пенальти.

К этому моменту «Спартак» проводил неплохой отрезок, а Тедеско выпустил свежего Соболева. Но все решили Ари и Берг. Швед грамотно обработал мяч в штрафной, оттесник Кутепова и заработал пенальти. А Ари показал, как нужно исполнять удары с точки — без шансов для Максименко.

«Спартак» — любимый клиент русского бразильца. Он забил бывшему клубу 8-й гол в 11 матчах.

В концовке Ари еще и сбил темп «Спартаку»: сначала позвал врачей из-за судорог в мышцах, а через минуту снова лег на газон и вызвал электрокар.

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«Спартак» доигрывал вдесятером — на 92-й минуте Зобнин завалил Шапи и получил вторую желтую. Это позволило «Краснодару» уверенно сыграть по счету и не оставить шансов даже на навал.

1:0 — «Краснодар» побеждает во втором матче года и временно сокращает отрыв от «Зенита».

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23 января© Ньюстюб
Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Доменико ТедескоМурад Мусаев
Голы
Арикленес да Силва Ари71′
Составы команд
98Александр Максименко
39Матвей Сафонов
6Айртон
98Сергей Петров
14Георгий Джикия
6Кристиан Рамирес
37′
29Илья Кутепов
2Егор Сорокин
10Зелимхан Бакаев
31Кайю
19Эсекиэль Понсе
10Вандерсон Масиэл
33Алекс Крал
14Кристоффер Олссон
47Роман Зобнин
63′90+2′
33Маркус Берг
38Андрей Ещенко
41′58′
99Мануэл Фернандеш
90′
8Гус Тил
47Даниил Уткин
2Самюэль Жиго
45+1′83′
53Александр Черников
25′59′
9Резиуан Мирзов
93Магомед-Шапи Сулейманов
23Джордан Ларссон
67′
9Арикленес да Силва Ари
83′90′
77Александр Соболев
77′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты7
11Удары (всего)13
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые8
18Фолы13
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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