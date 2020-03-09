Ари снова наказал «Спартак»: забил бывшим 8-й гол в 11 матчах. У Тедеско первое поражение в 2020-м

Источник: РИА "Новости"

Под «Краснодар» Тедеско впервые отказался от габаритного форварда — Соболева в старте заменил герой дерби Ларссон, который составил пару реактивных страйкеров с Понсе.

В первом тайме «Открытие Арена» увидела равный матч («Спартак» меньше владел мячом, но чаще бил) и не увидела минимум один пенальти.

На угловом Кутепов ударом в лицо завалил Сокорина — это не стало сигналом ни для пропустившего момент Лапочкина, ни для арбитров на VAR (не очень понятно, как можно было не разглядеть этот момент, сидя перед мониторами), ни для самого Кутепова, который со второй попытки все же привез пенальти.

К этому моменту «Спартак» проводил неплохой отрезок, а Тедеско выпустил свежего Соболева. Но все решили Ари и Берг. Швед грамотно обработал мяч в штрафной, оттесник Кутепова и заработал пенальти. А Ари показал, как нужно исполнять удары с точки — без шансов для Максименко.

«Спартак» — любимый клиент русского бразильца. Он забил бывшему клубу 8-й гол в 11 матчах.

В концовке Ари еще и сбил темп «Спартаку»: сначала позвал врачей из-за судорог в мышцах, а через минуту снова лег на газон и вызвал электрокар.

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«Спартак» доигрывал вдесятером — на 92-й минуте Зобнин завалил Шапи и получил вторую желтую. Это позволило «Краснодару» уверенно сыграть по счету и не оставить шансов даже на навал.