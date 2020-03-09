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19:36 (мск), источник: ТАСС

Тедеско остался доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром»

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал хорошим качество игры своей команды в матче чемпионата России по футболу с «Краснодаром». Об этом Тедеско рассказал на пресс-конференции.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась победой «Краснодара» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Ари.

«Мы крайне разочарованы поражением, считаю, что мы проиграли незаслуженно. Матч получился хорошим, мы создали много моментов, особенно в первом тайме. Но “Краснодар” — хорошая команда. После пропущенного гола играть было тяжело. У соперника опытные футболисты, Ари в том числе» — сказал Тедеско.

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«Что еще огорчило помимо поражения — слишком много желтых карточек, во многом из-за них мы и проводили замены. Именно поэтому мы заменили Самюэля Жиго, а не Илью Кутепова. Не знаю, почему так происходит, но в каждой игре у нас много желтых. В последние минуты мы немножко потеряли голову, и план был нарушен», — добавил главный тренер «Спартака».

«Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» занимает 10-е место с 25 очками после 21 тура. В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом» 14 марта, «Краснодар» 15 марта встретится на выезде с замыкающим турнирную таблицу «Сочи».

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6 декабря 2019© Ньюстюб
Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 28245 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоМурад Мусаев
Голы
Арикленес да Силва Ари71′
Составы команд
98Александр Максименко
39Матвей Сафонов
6Айртон
98Сергей Петров
14Георгий Джикия
6Кристиан Рамирес
37′
29Илья Кутепов
2Егор Сорокин
10Зелимхан Бакаев
31Кайю
19Эсекиэль Понсе
10Вандерсон Масиэл
33Алекс Крал
14Кристоффер Олссон
47Роман Зобнин
63′90+2′
33Маркус Берг
38Андрей Ещенко
41′58′
99Мануэл Фернандеш
90′
8Гус Тил
47Даниил Уткин
2Самюэль Жиго
45+1′82′
53Александр Черников
25′59′
9Резиуан Мирзов
93Магомед-Шапи Сулейманов
23Джордан Ларссон
67′
9Арикленес да Силва Ари
83′90′
77Александр Соболев
77′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты7
15Удары (всего)17
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые8
19Фолы13
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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