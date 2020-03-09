Тедеско остался доволен игрой «Спартака» в матче РПЛ с «Краснодаром»

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась победой «Краснодара» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Ари.

«Мы крайне разочарованы поражением, считаю, что мы проиграли незаслуженно. Матч получился хорошим, мы создали много моментов, особенно в первом тайме. Но “Краснодар” — хорошая команда. После пропущенного гола играть было тяжело. У соперника опытные футболисты, Ари в том числе» — сказал Тедеско.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13091136" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Что еще огорчило помимо поражения — слишком много желтых карточек, во многом из-за них мы и проводили замены. Именно поэтому мы заменили Самюэля Жиго, а не Илью Кутепова. Не знаю, почему так происходит, но в каждой игре у нас много желтых. В последние минуты мы немножко потеряли голову, и план был нарушен», — добавил главный тренер «Спартака».