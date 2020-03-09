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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Магомед-Шапи Сулейманов: Меня не устраивает роль выходящего на замену

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы над московским «Спартаком» заявил, что его не устраивает роль игрока, который выходит на замену.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Есть мысли, что я так очень эффективен (как игрок замены). В клубе знают, что меня это не устраивает. Все об этом знают, в том числе и руководство. Я общался со всеми, у меня есть своя позиция. Я высказал им свое мнение. Когда я выхожу на поле, я доказываю в каждой игре. Надеюсь, что в следующей игре буду в стартовом составе, — сказал Сулейманов журналистам. — Сам себе и всем доказал, что я не хуже, не считаю себя слабее других футболистов в команде».

Встреча 21-го тура чемпионата России завершилась в понедельник в пользу «Краснодара» со счетом 1:0. В двух матчах РПЛ 2020 года Сулейманов дважды выходил на замену во втором тайме.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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Главные тренеры
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Голы
Арикленес да Силва Ари71′
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98Сергей Петров
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6Кристиан Рамирес
37′
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10Зелимхан Бакаев
31Кайю
19Эсекиэль Понсе
10Вандерсон Масиэл
33Алекс Крал
14Кристоффер Олссон
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63′90+2′
33Маркус Берг
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41′58′
99Мануэл Фернандеш
90′
8Гус Тил
47Даниил Уткин
2Самюэль Жиго
45+1′82′
53Александр Черников
25′59′
9Резиуан Мирзов
93Магомед-Шапи Сулейманов
23Джордан Ларссон
67′
9Арикленес да Силва Ари
83′90′
77Александр Соболев
77′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты7
15Удары (всего)17
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые8
19Фолы13
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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