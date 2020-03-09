Магомед-Шапи Сулейманов: Меня не устраивает роль выходящего на замену
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист «Краснодара»
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист «Краснодара»
«Есть мысли, что я так очень эффективен (как игрок замены). В клубе знают, что меня это не устраивает. Все об этом знают, в том числе и руководство. Я общался со всеми, у меня есть своя позиция. Я высказал им свое мнение. Когда я выхожу на поле, я доказываю в каждой игре. Надеюсь, что в следующей игре буду в стартовом составе, — сказал Сулейманов журналистам. — Сам себе и всем доказал, что я не хуже, не считаю себя слабее других футболистов в команде».
Встреча 21-го тура чемпионата России завершилась в понедельник в пользу «Краснодара» со счетом 1:0. В двух матчах РПЛ 2020 года Сулейманов дважды выходил на замену во втором тайме.
|Доменико Тедеско
|Мурад Мусаев
|Арикленес да Силва Ари
|71′
|98
|Александр Максименко
|39
|Матвей Сафонов
|6
|Айртон
|98
|Сергей Петров
|14
|Георгий Джикия
|6
|Кристиан Рамирес
37′
|29
|Илья Кутепов
|2
|Егор Сорокин
|10
|Зелимхан Бакаев
|31
|Кайю
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Вандерсон Масиэл
|33
|Алекс Крал
|14
|Кристоффер Олссон
|47
|Роман Зобнин
63′90+2′
|33
|Маркус Берг
|38
|Андрей Ещенко
41′58′
|99
|Мануэл Фернандеш
90′
|8
|Гус Тил
|47
|Даниил Уткин
|2
|Самюэль Жиго
45+1′82′
|53
|Александр Черников
25′59′
|9
|Резиуан Мирзов
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|23
|Джордан Ларссон
67′
|9
|Арикленес да Силва Ари
83′90′
|77
|Александр Соболев
77′
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|7
|15
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Ассистент ВАР
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)