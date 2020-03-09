Магомед-Шапи Сулейманов: Меня не устраивает роль выходящего на замену

«Есть мысли, что я так очень эффективен (как игрок замены). В клубе знают, что меня это не устраивает. Все об этом знают, в том числе и руководство. Я общался со всеми, у меня есть своя позиция. Я высказал им свое мнение. Когда я выхожу на поле, я доказываю в каждой игре. Надеюсь, что в следующей игре буду в стартовом составе, — сказал Сулейманов журналистам. — Сам себе и всем доказал, что я не хуже, не считаю себя слабее других футболистов в команде».