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21:17 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сыграл дома вничью с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 9 марта. Петербургский «Зенит» сыграл вничью на своем поле с «Уфой» со счетом 0:0 в заключительном матче 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в присутствии 42 191 зрителя.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Уфа» ни разу не побеждала в Санкт-Петербурге (две ничьи, четыре поражения). В составе «Зенита» на поле в стартовом составе вышел капитан Артем Дзюба, который пропустил матч 20-го тура против московского «Локомотива» (0:0) и игру четвертьфинала Кубка России против грозненского «Ахмата» (2:1) из-за повреждения.

Лучшим игроком матче признан капитан «Уфы» Боян Йокич.

Клубы встретились в 12-й раз в истории, в активе «Зенита» семь побед, один раз сильнее оказывалась «Уфа», еще четыре матча завершились вничью.

«Зенит» после 21 тура лидирует в турнирной таблице РПЛ с 47 очками в активе, отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет шесть очков. «Зенит» второй матч подряд в чемпионате завершил нулевой ничьей. «Уфа» занимает восьмое место с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 14 марта примет екатеринбургский «Урал», «Уфа» 15 марта сыграет на выезде с московским ЦСКА.

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3 февраля© Ньюстюб
Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 42191 зритель
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99Андрей Лунев
31Александр Беленов
15Вячеслав Караваев
77Азер Алиев
4Йордан Осорио
5Боян Йокич
52′
44Ярослав Ракицкий
50′
15Александр Пуцко
29′
5Вильмар Барриос
78′
27Йонуц Неделчару
18Юрий Жирков
55Джемал Табидзе
8Филипе Силва Малком
8Кэтэлин Карп
22Артем Дзюба
74Даниил Фомин
3Дуглас Сантос
67′
22Артем Голубев
11Себастьян Дриусси
6Остон Урунов
71′
27Магомед Оздоев
77′
10Оливье Тилль
90′
21Александр Ерохин
32Андрес Вомбергар
10Эмилиано Ариэль Ригони
46′
11Ловро Бизяк
45+1′64′
7Сердар Азмун
57Вячеслав Кротов
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
17Удары (всего)7
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
9Фолы14
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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