«Зенит» сыграл дома вничью с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу

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«Уфа» ни разу не побеждала в Санкт-Петербурге (две ничьи, четыре поражения). В составе «Зенита» на поле в стартовом составе вышел капитан Артем Дзюба, который пропустил матч 20-го тура против московского «Локомотива» (0:0) и игру четвертьфинала Кубка России против грозненского «Ахмата» (2:1) из-за повреждения.

Лучшим игроком матче признан капитан «Уфы» Боян Йокич.

Клубы встретились в 12-й раз в истории, в активе «Зенита» семь побед, один раз сильнее оказывалась «Уфа», еще четыре матча завершились вничью.

«Зенит» после 21 тура лидирует в турнирной таблице РПЛ с 47 очками в активе, отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет шесть очков. «Зенит» второй матч подряд в чемпионате завершил нулевой ничьей. «Уфа» занимает восьмое место с 26 очками.