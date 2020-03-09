«Зенит» сыграл дома вничью с «Уфой» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 9 марта. Петербургский «Зенит» сыграл вничью на своем поле с «Уфой» со счетом 0:0 в заключительном матче 21-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 9 марта. Петербургский «Зенит» сыграл вничью на своем поле с «Уфой» со счетом 0:0 в заключительном матче 21-го тура Тинькофф — Российской
«Уфа» ни разу не побеждала в
Клубы встретились в 12-й раз в истории, в активе «Зенита» семь побед, один раз сильнее оказывалась «Уфа», еще четыре матча завершились вничью.
«Зенит» после 21 тура лидирует в турнирной таблице РПЛ с 47 очками в активе, отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет шесть очков. «Зенит» второй матч подряд в чемпионате завершил нулевой ничьей. «Уфа» занимает восьмое место с 26 очками.
В следующем туре «Зенит» 14 марта примет екатеринбургский «Урал», «Уфа» 15 марта сыграет на выезде с московским ЦСКА.
|Сергей Семак
|Вадим Евсеев
|99
|Андрей Лунев
|31
|Александр Беленов
|15
|Вячеслав Караваев
|77
|Азер Алиев
|4
|Йордан Осорио
|5
|Боян Йокич
52′
|44
|Ярослав Ракицкий
50′
|15
|Александр Пуцко
29′
|5
|Вильмар Барриос
78′
|27
|Йонуц Неделчару
|18
|Юрий Жирков
|55
|Джемал Табидзе
|8
|Филипе Силва Малком
|8
|Кэтэлин Карп
|22
|Артем Дзюба
|74
|Даниил Фомин
|3
|Дуглас Сантос
67′
|22
|Артем Голубев
|11
|Себастьян Дриусси
|6
|Остон Урунов
71′
|27
|Магомед Оздоев
77′
|10
|Оливье Тилль
90′
|21
|Александр Ерохин
|32
|Андрес Вомбергар
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
46′
|11
|Ловро Бизяк
45+1′64′
|7
|Сердар Азмун
|57
|Вячеслав Кротов
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)