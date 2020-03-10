Голкипер «Уфы» Александр Беленов вошел в клуб имени Льва Яшина

Беленов в понедельник сохранил ворота в неприкосновенности в гостевой встрече 21-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» (0:0). Для 33-летнего голкипера это сотый «сухой» официальный матч в карьере, что позволило ему войти в символический клуб Льва Яшина, куда попадают советские или российские футбольные вратари со 100 и более матчами «на ноль».