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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голкипер «Уфы» Александр Беленов вошел в клуб имени Льва Яшина

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Голкипер «Уфы» Александр Беленов стал членом клуба имени Льва Яшина, сообщается на сайте уфимского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Беленов в понедельник сохранил ворота в неприкосновенности в гостевой встрече 21-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом» (0:0). Для 33-летнего голкипера это сотый «сухой» официальный матч в карьере, что позволило ему войти в символический клуб Льва Яшина, куда попадают советские или российские футбольные вратари со 100 и более матчами «на ноль».

Беленов в текущем сезоне провел за «Уфу» 21 матч, в которых пропустил 11 мячей. Ранее вратарь выступал за белгородский «Салют», московский «Спартак», краснодарскую «Кубань» и махачкалинский «Анжи».

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7Сердар Азмун
57Вячеслав Кротов
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
17Удары (всего)7
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
9Фолы14
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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