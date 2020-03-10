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11:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак слишком предсказуем. Антифутбол победил

«Зенит» после матча с «Локомотивом» не забил еще и в игре с «Уфой» — снова 0:0.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» владел мячом под 80%, но единственный явный голевой момент в первом тайме создала «Уфа». По ударам из штрафной — 4:4, при этом моменты «Уфы» были даже острее. Ничего нового она не показала — хорошее завершение вторым темпом атаки, плюс сдваивание дальней штанги при подаче. Но для «Зенита» это стало неожиданностью.

Малком вышел вторым нападающим и, видимо, не до конца понимал свой фронт работы. По ходу тайма тренерский штаб подсказывал бразильцу больше смещаться в глубину для помощи в развитии атаки. Его открывания между линиями имели место, но всё в статике, что помогало сопернику контролировать Малкома «коробочкой» с четырех сторон. Открывание-отскок в недодачу были бы эффективнее. Обычно данный функционал исполнял Дриусси, без него полноценно это пока не работает.

Дзюба тоже меньше обычного помогал в развитии, а одно из немногих смещений в глубину под прием закончилось потерей на своей половине и опасной контратакой с ударом.

«Зенит» легко выжимали на фланги, где мяч изолируется от нападающих. Идеи по вскрытию среднего блока «Уфы» (множество поперечных переводов для смены фланга атаки) не работали.

Нет плана «Б»

Если в первом тайме гости хотя бы огрызались контратаками, то во втором нанесли всего один удар и впереди ничего не создали. Команда перешла со среднего блока обороны на низкий, грамотно расставлялась в статике и тянула время. Этого оказалось достаточно, чтобы увезти из Петербурга ничью. Судя по приоритетам гостей, отстоять очко для них — задача-максимум.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Семак не наигрывал на сборах никаких альтернатив схеме 4−4−2 или хотя бы новых деталей, поэтому против низкого блока соперника у команды нет плана «Б». В итоге «Зенит» сбивался на бесчисленные навесы (их было рекордное количество — 61).

Попытки штаба внести креатив выглядели сумбурными и скорее добили структуру атаки. В перерыве Ригони сменил Азмун. Он занял место бразильца в нападении, а Малком переместился на правый фланг.

Жирков с выходом Дриусси сдвинулся из полузащиты на фланг обороны. Позже с появлением Ерохина аргентинец перешел в центр поля и играл диспетчера на пару с Ракицким, чью позицию в обороне занял Барриос.

С этого момента Ракицкий действовал полностью на свое усмотрение — включался на фланги, вбегал в штрафную первым темпом. Иногда это приводило к тому, что вся группа атаки вместе с Дриусси выстраивалась по линии обороны «Уфы», а ниже с мячом оставался Барриос, Караваев либо Осорио, которые не способны исполнить заброс или проникающую передачу. То есть атаки «Зенита» еще сильнее теряли темп и были более предсказуемыми.

Во втором тайме через навесы и рикошеты хозяева все-таки создали два явных голевых момента, но реализация подвела Ерохина (ожидаемо, он не пригоден для завершения первого темпа атак) и Азмуна (в очередной раз).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Стандарты» больше не спасают

Еще в концовке 2019-го команда Семака стала часто разыгрывать угловые и штрафные (с последующим навесом). Но это не работало и не приводило даже к опасным моментам. Весной «Зенит» продолжил транжирить «стандарты» розыгрышами, их правда стало чуть меньше, но зачем вообще сохранять неработающий инструмент в арсенале?

Кроме того, на угловых начали реже использовать заготовки, чаще отдавая предпочтение типовым подачам в надежде на то, что кто-то из своих просто выиграет воздух у соперника за счет динамического преимущества (разгон перед прыжком). Возможно, из-за того, что Семак постоянно меняет подающих — Ригони, Малком, Сантос, пробовал даже Караваев. С таким круговоротом сложно рассчитывать на осмысленность подач. В любом случае, организация команды на «стандартах» просела, что особенно плохо в сложных матчах с закрытыми соперниками.

Итог

Чемпионская гонка ожила из-за предсказуемости Семака. Отрыв уже всего +6, а впереди матчи со всеми конкурентами, кроме «Локо». Судя по спокойным комментариям, Сергей Богданович не осознает масштаб и глубину проблем в атаке у его команды…

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Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 42191 зритель
Главные тренеры
Сергей СемакВадим Евсеев
Составы команд
99Андрей Лунев
31Александр Беленов
15Вячеслав Караваев
77Азер Алиев
4Йордан Осорио
5Боян Йокич
52′
44Ярослав Ракицкий
50′
15Александр Пуцко
29′
5Вильмар Барриос
78′
27Йонуц Неделчару
18Юрий Жирков
55Джемал Табидзе
8Филипе Силва Малком
8Кэтэлин Карп
22Артем Дзюба
74Даниил Фомин
3Дуглас Сантос
67′
22Артем Голубев
11Себастьян Дриусси
6Остон Урунов
71′
27Магомед Оздоев
77′
10Оливье Тилль
90′
21Александр Ерохин
32Андрес Вомбергар
10Эмилиано Ариэль Ригони
45′
11Ловро Бизяк
45+1′64′
7Сердар Азмун
57Вячеслав Кротов
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
17Удары (всего)7
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
9Фолы14
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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