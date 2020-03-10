Семак слишком предсказуем. Антифутбол победил
«Зенит» после матча с «Локомотивом» не забил еще и в игре с «Уфой» — снова 0:0.
«Зенит» после матча с «Локомотивом» не забил еще и в игре с «Уфой» — снова 0:0.
«Зенит» владел мячом под 80%, но единственный явный голевой момент в первом тайме создала «Уфа». По ударам из штрафной — 4:4, при этом моменты «Уфы» были даже острее. Ничего нового она не показала — хорошее завершение вторым темпом атаки, плюс сдваивание дальней штанги при подаче. Но для «Зенита» это стало неожиданностью.
Малком вышел вторым нападающим и, видимо, не до конца понимал свой фронт работы. По ходу тайма тренерский штаб подсказывал бразильцу больше смещаться в глубину для помощи в развитии атаки. Его открывания между линиями имели место, но всё в статике, что помогало сопернику контролировать Малкома «коробочкой» с четырех сторон.
«Зенит» легко выжимали на фланги, где мяч изолируется от нападающих. Идеи по вскрытию среднего блока «Уфы» (множество поперечных переводов для смены фланга атаки) не работали.
Если в первом тайме гости хотя бы огрызались контратаками, то во втором нанесли всего один удар и впереди ничего не создали. Команда перешла со среднего блока обороны на низкий, грамотно расставлялась в статике и тянула время. Этого оказалось достаточно, чтобы увезти из Петербурга ничью. Судя по приоритетам гостей, отстоять очко для них —
Сергей Семак не наигрывал на сборах никаких альтернатив схеме 4−4−2 или хотя бы новых деталей, поэтому против низкого блока соперника у команды нет плана «Б». В итоге «Зенит» сбивался на бесчисленные навесы (их было рекордное количество — 61).
Попытки штаба внести креатив выглядели сумбурными и скорее добили структуру атаки. В перерыве Ригони сменил Азмун. Он занял место бразильца в нападении, а Малком переместился на правый фланг.
Жирков с выходом Дриусси сдвинулся из полузащиты на фланг обороны. Позже с появлением Ерохина аргентинец перешел в центр поля и играл диспетчера на пару с Ракицким, чью позицию в обороне занял Барриос.
С этого момента Ракицкий действовал полностью на свое усмотрение — включался на фланги, вбегал в штрафную первым темпом. Иногда это приводило к тому, что вся группа атаки вместе с Дриусси выстраивалась по линии обороны «Уфы», а ниже с мячом оставался Барриос, Караваев либо Осорио, которые не способны исполнить заброс или проникающую передачу. То есть атаки «Зенита» еще сильнее теряли темп и были более предсказуемыми.
Во втором тайме через навесы и рикошеты хозяева
Еще в концовке 2019-го команда Семака стала часто разыгрывать угловые и штрафные (с последующим навесом). Но это не работало и не приводило даже к опасным моментам. Весной «Зенит» продолжил транжирить «стандарты» розыгрышами, их правда стало чуть меньше, но зачем вообще сохранять неработающий инструмент в арсенале?
Кроме того, на угловых начали реже использовать заготовки, чаще отдавая предпочтение типовым подачам в надежде на то, что
Чемпионская гонка ожила
|Сергей Семак
|Вадим Евсеев
|99
|Андрей Лунев
|31
|Александр Беленов
|15
|Вячеслав Караваев
|77
|Азер Алиев
|4
|Йордан Осорио
|5
|Боян Йокич
52′
|44
|Ярослав Ракицкий
50′
|15
|Александр Пуцко
29′
|5
|Вильмар Барриос
78′
|27
|Йонуц Неделчару
|18
|Юрий Жирков
|55
|Джемал Табидзе
|8
|Филипе Силва Малком
|8
|Кэтэлин Карп
|22
|Артем Дзюба
|74
|Даниил Фомин
|3
|Дуглас Сантос
67′
|22
|Артем Голубев
|11
|Себастьян Дриусси
|6
|Остон Урунов
71′
|27
|Магомед Оздоев
77′
|10
|Оливье Тилль
90′
|21
|Александр Ерохин
|32
|Андрес Вомбергар
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
45′
|11
|Ловро Бизяк
45+1′64′
|7
|Сердар Азмун
|57
|Вячеслав Кротов
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)