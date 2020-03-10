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11:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Безбородов затмил Мамаева, ЦСКА почти спасся вдевятером. Лихой футбол в Ростове-на-Дону

Репортаж корреспондента «СЭ» о матче «Ростов» — ЦСКА (3:2).

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В феврале газон на «Ростов Арене» был похож на ярославский?

За три месяца ростовчане изголодались по футболу. Классической зимы в регионе не случилось, и во время паузы в РПЛ можно было гонять мяч на улице, не слишком утепляясь. Тоскуя по игре мастеров, местные жители увеличивали выручку спортбаров. Но все же европейские гранды — далеко, поэтому возвращение РПЛ ждали с нетерпением, в деталях вспоминая, как Азмун и Нобоа забивали «Баварии» Лиге чемпионов при Бердыеве.

В погожий выходной 40-тысячник на левом берегу Дона оказался обречен на аншлаг — тем более, в гости приехал ЦСКА. Кстати, полторы тысячи армейских фанатов, скопившихся было у входа из-за отказа системы контроля электронных билетов, попали на сектор к стартовому свистку, где заранее развернули баннер на выездную тему.

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В канун 90-летия клуба, который больше половины этого времени был заводским, перед входом на арену рядом с комбайнами производства «Ростсельмаша» выставили путешествующий по городам новый трофей премьер-лиги. По стадиону кубок торжественно пронес известный ростовский бомбардир, бронзовый призер Евро-2008 Роман Адамов. До начала встречи старые партнеры по сборной России Валерий Карпин и Сергей Овчинников (заменявший на скамейке дисквалифицированного Виктора Гончаренко) обнялись и тепло пообщались, позируя для объективов камер. После стартового свистка оба полностью погрузились в игру, практически не покидали бровку и постоянно подсказывали своим футболистам.

Кровь Чистякова. Сэйв Акинфеева. Выпад Сигурдссона

Трибуны обескуражела кровь Дмитрия Чистякова. Максим Осипенко пытался выбить мяч, но на полном ходу шипами врезал партнеру по голове. Защитника оперативно отвезли в больницу и зашили рассечение, но ближайшие несколько недель он будет лечиться. Невезение Осипенко на этом не закончились — после перерыва именно экс-тамбовчанин срезал мяч в свои ворота.

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Впрочем, претендентов на звание звание «неудачник матча» оказалось предостаточно. Первым шаг к нему совершил Ильзат Ахметов. Арбитр Владислав Безбородов удалил армейца за фол последней надежды против Элдора Шомуродова и назначил пенальти. Москвичей выручил Игорь Акинфеев (повторив при этом рекорд Романа Березовского по отраженным 11-метровым) — голкипер красно-синих показал, что на забыл манеру ударов бывшего одноклубника Романа Еременко с «точки». А прозвучавший на пресс-конференции призыв убедить Игоря вернуться в сборную, Овчинников переадресовал Станиславу Черчесову.

Быстрее всех на незабитый хозяевами пенальти отреагировала атака ЦСКА, видоизмененная ко встрече с конкурентом по медальной гонке. После двух неудачных игр Федор Чалов остался в запасе, а на острие вышел Арнор Сигурдссон. Даже из-за ворот Песьякова, откуда наблюдал за игрой корреспондент «СЭ», было видно, как классно исландец цеплялся за мяч. Он полностью заслужил гол (результативный пас на ход нападающему отдал… ростовчанин Байрамян, еще один неудачник тайма), который эмоционально отпраздновал с гостевым фан-сектором. Четыре разделявших их яруса арены не помешали единению игрока и болельщиков.

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ЦСКА победили бывшие армейцы. И спартаковцы

Правда, численное преимущество хозяев после успеха Сигурдссона быстро перешло в территориальное, и вскоре пришел черед желто-синих праздновать первый мяч Романа Еременко в ворота бывшего клуба. Забил ЦСКА и Павел Мамаев. Хавбек, дебютировавший за дончан, появился на поле после перерыва, и третьим касанием пробил Акинфеева. Павел тут же оголил покрытый татуировками торс, за что автоматом заработал горчичник от Безбородова. Именно главный арбитр, а не Мамаев интересовал большинство операторов и фотографов на бровке, ведь за 111 минут человек в красном назначил три пенальти, показал две красных карточки и целую россыпь желтых.

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Вторым изгнанным с поля стал защитник ЦСКА Вадим Карпов. Пока он после нарушения в своей штрафной ждал вердикта арбитра, Ивелин Попов успел было разувериться в судейской справедливости, но спустя минуту ВАР расставил все на свои места: Карпов — в раздевалку, мяч — на «точку». Болгарский капитан ростовчан, долго игравший в «Спартаке», поразил угол с пенальти и победно вскинул руки. И Сергей Песьяков, видимо, вспомнил красно-белое прошлое, а заодно вдохновился примером Акинфеева, переиграв в 11-метровой дуэли Чалова. Овчинников объяснил выбор в пользу смазавшего три последние попытки форварда отсутствием на поле штатного пенальтиста Влашича, но красно-синим от этого не легче. Чудесное спасение обидно ускользнуло, а победу конкуренту принесли бывшие армейцы и спартаковцы.

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Ростов
3:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 40432 зрителя
Главные тренеры
Валерий КарпинВиктор Гончаренко
Голы
Роман Еременко31′
Арнор Сигурдссон25′
Ивелин Попов53′
Максим Осипенко77′
Павел Мамаев(Элдор Шомуродов)63′
Нереализованные пенальти
Роман Еременко21′
Федор Чалов86′
Составы команд
30Сергей Песьяков
35Игорь Акинфеев
34Алексей Козлов
2Мариу Фернандес
52′
28Евгений Чернов
77′
42Георгий Щенников
89′
55Максим Осипенко
23Хердур Магнуссон
7Роман Еременко
62Вадим Карпов
51′
18Бактиер Зайнутдинов
69′
78Игорь Дивеев
74′
19Хорен Байрамян
7Ильзат Ахметов
21′
8Ивелин Попов
87′
17Арнор Сигурдссон
90+7′
78Дмитрий Чистяков
13′
8Никола Влашич
79′
26Александр Саплинов
10Алан Дзагоев
14Элдор Шомуродов
90′
98Иван Обляков
57′73′
13Данила Прошляков
9Федор Чалов
15Данил Глебов
17′59′
25Кристиян Бистрович
64′
10Павел Мамаев
64′
20Константин Кучаев
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки2
7Голевые моменты3
29Удары (всего)8
11Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
19Фолы16
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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