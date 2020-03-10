Безбородов затмил Мамаева, ЦСКА почти спасся вдевятером. Лихой футбол в Ростове-на-Дону
Репортаж корреспондента «СЭ» о матче «Ростов» — ЦСКА (3:2).
Репортаж корреспондента «СЭ» о матче «Ростов» — ЦСКА (3:2).
За три месяца ростовчане изголодались по футболу. Классической зимы в регионе не случилось, и во время паузы в РПЛ можно было гонять мяч на улице, не слишком утепляясь. Тоскуя по игре мастеров, местные жители увеличивали выручку спортбаров. Но все же европейские гранды — далеко, поэтому возвращение РПЛ ждали с нетерпением, в деталях вспоминая, как Азмун и Нобоа забивали «Баварии» Лиге чемпионов при Бердыеве.
В погожий выходной 40-тысячник на левом берегу Дона оказался обречен на аншлаг — тем более, в гости приехал ЦСКА. Кстати, полторы тысячи армейских фанатов, скопившихся было у входа
В канун 90-летия клуба, который больше половины этого времени был заводским, перед входом на арену рядом с комбайнами производства «Ростсельмаша» выставили путешествующий по городам новый трофей
Трибуны обескуражела кровь Дмитрия Чистякова. Максим Осипенко пытался выбить мяч, но на полном ходу шипами врезал партнеру по голове. Защитника оперативно отвезли в больницу и зашили рассечение, но ближайшие несколько недель он будет лечиться. Невезение Осипенко на этом не закончились — после перерыва именно
Впрочем, претендентов на звание звание «неудачник матча» оказалось предостаточно. Первым шаг к нему совершил Ильзат Ахметов. Арбитр Владислав Безбородов удалил армейца за фол последней надежды против Элдора Шомуродова и назначил пенальти. Москвичей выручил Игорь Акинфеев (повторив при этом рекорд Романа Березовского по отраженным 11-метровым) — голкипер
Быстрее всех на незабитый хозяевами пенальти отреагировала атака ЦСКА, видоизмененная ко встрече с конкурентом по медальной гонке. После двух неудачных игр Федор Чалов остался в запасе, а на острие вышел Арнор Сигурдссон. Даже
Правда, численное преимущество хозяев после успеха Сигурдссона быстро перешло в территориальное, и вскоре пришел черед
Вторым изгнанным с поля стал защитник ЦСКА Вадим Карпов. Пока он после нарушения в своей штрафной ждал вердикта арбитра, Ивелин Попов успел было разувериться в судейской справедливости, но спустя минуту ВАР расставил все на свои места: Карпов — в раздевалку, мяч — на «точку». Болгарский капитан ростовчан, долго игравший в «Спартаке», поразил угол с пенальти и победно вскинул руки. И Сергей Песьяков, видимо, вспомнил
|Валерий Карпин
|Виктор Гончаренко
|Роман Еременко
|31′
|Арнор Сигурдссон
|25′
|Ивелин Попов
|53′
|Максим Осипенко
|77′
|Павел Мамаев(Элдор Шомуродов)
|63′
|Роман Еременко
|21′
|Федор Чалов
|86′
|30
|Сергей Песьяков
|35
|Игорь Акинфеев
|34
|Алексей Козлов
|2
|Мариу Фернандес
52′
|28
|Евгений Чернов
77′
|42
|Георгий Щенников
89′
|55
|Максим Осипенко
|23
|Хердур Магнуссон
|7
|Роман Еременко
|62
|Вадим Карпов
51′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
69′
|78
|Игорь Дивеев
74′
|19
|Хорен Байрамян
|7
|Ильзат Ахметов
21′
|8
|Ивелин Попов
87′
|17
|Арнор Сигурдссон
90+7′
|78
|Дмитрий Чистяков
13′
|8
|Никола Влашич
79′
|26
|Александр Саплинов
|10
|Алан Дзагоев
|14
|Элдор Шомуродов
90′
|98
|Иван Обляков
57′73′
|13
|Данила Прошляков
|9
|Федор Чалов
|15
|Данил Глебов
17′59′
|25
|Кристиян Бистрович
64′
|10
|Павел Мамаев
64′
|20
|Константин Кучаев
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|2
|7
|Голевые моменты
|3
|29
|Удары (всего)
|8
|11
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)