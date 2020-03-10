Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Чертаново
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
9.03
Сассуоло
Брешиа
30
Футбол. Зарубежный
9.03
Лестер
Астон Вилла
40
Все события
Фоторепортажи
18Самые известные ученицы Тутберидзе
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
15:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Кокорин: Желания возвращаться в «Зенит» вообще нет

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, рассказал о том, что не хочет возвращаться в команду из Санкт-Петербурга.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Есть версия, что Борис Ротенберг попросил Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог «Сочи» не вылететь — и тебя просто элементарно поставили перед фактом.

— В это я больше верю. Мы сейчас с тобой общаемся. Я тебе говорю: «Жек, дай что-нибудь». Ты говоришь: «Да, бери без проблем». Вот тут из той же серии, — рассказал Кокорин в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Можно ли сказать, что при этом руководстве Александр Кокорин не вернется в «Зенит»?

— На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет.

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Семак слишком предсказуем. Антифутбол победил
Овечкин — гений. Забил гол и поднял «Вашингтон» на камбэк
СМИ: УЕФА рассматривает вопрос приостановки еврокубков
ЦСКА почти спасся вдевятером. Лихой футбол в Ростове-на-Дону
УЕФА не видит необходимости в изменении сроков проведения Евро
Без шансов для команды Черышева: прогноз на матч «Валенсии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь