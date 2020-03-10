Александр Кокорин: Желания возвращаться в «Зенит» вообще нет

Источник: Спорт-Экспресс

— Есть версия, что Борис Ротенберг попросил Алексея Миллера, чтобы Кокорин помог «Сочи» не вылететь — и тебя просто элементарно поставили перед фактом.

— В это я больше верю. Мы сейчас с тобой общаемся. Я тебе говорю: «Жек, дай что-нибудь». Ты говоришь: «Да, бери без проблем». Вот тут из той же серии, — рассказал Кокорин в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Можно ли сказать, что при этом руководстве Александр Кокорин не вернется в «Зенит»?