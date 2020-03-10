Кокорин: «Зенит» так и не заплатил оклад в 18 тысяч рублей
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что «Зенит» с сентября не выплачивает ему зарплату в 18 тысяч рублей, положенную по контракту.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что «Зенит» с сентября не выплачивает ему зарплату в 18 тысяч рублей, положенную по контракту.
После выхода из тюрьмы Кокорин заключил контракт с «Зенитом». В феврале форвард отправился в аренду в «Сочи» до конца сезона.
«До мая я готов был играть за свои честно заработанные 18 тысяч рублей. С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне ни разу не выплатили эти 18 тысяч рублей. Зачем в “Зените” рассказывают о контракте на 4 миллиона евро, который я якобы просил? Чтобы показать, что я такой плохой, что сидел. Что не они все это придумали, а это я им руки выкручивал по поводу контракта», — сказал Кокорин на
В первом матче за новую команду против тульского «Арсенала» Кокорин забил гол.