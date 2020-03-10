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18:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин: «Зенит» так и не заплатил оклад в 18 тысяч рублей

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что «Зенит» с сентября не выплачивает ему зарплату в 18 тысяч рублей, положенную по контракту.

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Источник: Спорт РИА Новости

После выхода из тюрьмы Кокорин заключил контракт с «Зенитом». В феврале форвард отправился в аренду в «Сочи» до конца сезона.

«До мая я готов был играть за свои честно заработанные 18 тысяч рублей. С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне ни разу не выплатили эти 18 тысяч рублей. Зачем в “Зените” рассказывают о контракте на 4 миллиона евро, который я якобы просил? Чтобы показать, что я такой плохой, что сидел. Что не они все это придумали, а это я им руки выкручивал по поводу контракта», — сказал Кокорин на YouTube-канале Евгения Савина.

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В первом матче за новую команду против тульского «Арсенала» Кокорин забил гол.

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