Широков: Страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»

«По большому счёту большой ближайший матч в Москве — это только ЦСКА — «Зенит». Как там всё будет работать, пока не знаю. Не перебор ли — такие меры? Если вы хотите подхватить вирус и, не дай бог, умереть, то можете и дальше ходить на футбол. Но когда есть такая угроза, то лучше предупредить ситуацию, чем расхлёбывать последствия. В Италии тоже всё так начиналось, но где гарантия, что все люди, которые приехали из Европы, не могут вас заразить?

Страдать в основном будут только болельщики «Спартака», ведь у них выкуплено больше пяти тысяч абонементов. Как выкрутится клуб в этой ситуации, непонятно. Надо было запрещать все матчи, как в Италии. Получается, что и условия у команд неравные: в Москве ходить нельзя, а в регионах — пожалуйста. И неужели вы думаете, что болельщики из Москвы не поедут в регионы? Тогда, наверное, надо вообще запрещать матчи со зрителями по всей России. А сейчас у нас только половинчатое решение", — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.