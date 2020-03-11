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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Широков: Страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

«По большому счёту большой ближайший матч в Москве — это только ЦСКА — «Зенит». Как там всё будет работать, пока не знаю. Не перебор ли — такие меры? Если вы хотите подхватить вирус и, не дай бог, умереть, то можете и дальше ходить на футбол. Но когда есть такая угроза, то лучше предупредить ситуацию, чем расхлёбывать последствия. В Италии тоже всё так начиналось, но где гарантия, что все люди, которые приехали из Европы, не могут вас заразить?

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

Страдать в основном будут только болельщики «Спартака», ведь у них выкуплено больше пяти тысяч абонементов. Как выкрутится клуб в этой ситуации, непонятно. Надо было запрещать все матчи, как в Италии. Получается, что и условия у команд неравные: в Москве ходить нельзя, а в регионах — пожалуйста. И неужели вы думаете, что болельщики из Москвы не поедут в регионы? Тогда, наверное, надо вообще запрещать матчи со зрителями по всей России. А сейчас у нас только половинчатое решение", — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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