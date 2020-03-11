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15:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Футбольные клубы Москвы примут решение о допуске зрителей

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Футбольные клубы из Москвы, выступающие в Российской премьер-лиге (РПЛ), будут самостоятельно принимать решение о допуске зрителей на стадион, как организаторы матчей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.

«Клубы, как организаторы матча, будут определять формат: кого пускать и пускать ли вообще болельщиков на стадион», — сказал источник.

В среду Российский футбольный союз (РФС) заявил, что обратится к правительству Москвы за дополнительными указаниями после указа по коронавирусу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, в Молдавии зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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