Источник: Футбольные клубы Москвы примут решение о допуске зрителей

Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.

«Клубы, как организаторы матча, будут определять формат: кого пускать и пускать ли вообще болельщиков на стадион», — сказал источник.

В среду Российский футбольный союз (РФС) заявил, что обратится к правительству Москвы за дополнительными указаниями после указа по коронавирусу.