«Уфа» сделала вход на домашний матч против «Тамбова» бесплатным
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вход для болельщиков на матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Тамбовом» будет бесплатным, сообщается на сайте уфимской команды.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вход для болельщиков на матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Тамбовом» будет бесплатным, сообщается на сайте уфимской команды.
Игра на стадионе «Нефтяник» пройдет 22 октября и станет первой домашней для «Уфы» в 2020 году.
После 21 тура «Уфа» с 26 очками занимает восьмое место в чемпионате, «Тамбов» с 22 баллами идет 13-м.