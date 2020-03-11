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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» сделала вход на домашний матч против «Тамбова» бесплатным

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вход для болельщиков на матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и «Тамбовом» будет бесплатным, сообщается на сайте уфимской команды.

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Игра на стадионе «Нефтяник» пройдет 22 октября и станет первой домашней для «Уфы» в 2020 году.

После 21 тура «Уфа» с 26 очками занимает восьмое место в чемпионате, «Тамбов» с 22 баллами идет 13-м.

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