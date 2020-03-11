ФК «Локомотив» обсуждает варианты проведения домашнего матча РПЛ с «Оренбургом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Локомотив» — «Оренбург» запланирована на 21 марта, начало — 19:00 мск. Также «Локомотив» приостановил продажу билетов на матч. Об окончательном решении будет объявлено позднее.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек. Директива введена из-за угрозы заражения коронавирусом и действует до 10 апреля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.