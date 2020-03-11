Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Футбол. Еврокубки
10.03
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Еврокубки
10.03
Валенсия
Аталанта
34
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
16:39 (мск), источник: ТАСС

ФК «Локомотив» обсуждает варианты проведения домашнего матча РПЛ с «Оренбургом»

ТАСС, 11 марта. Московский футбольный клуб «Локомотив» в настоящее время обсуждает формат проведения домашнего матча 23-го тура Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) с «Оренбургом», чтобы найти оптимальный вариант для болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча «Локомотив» — «Оренбург» запланирована на 21 марта, начало — 19:00 мск. Также «Локомотив» приостановил продажу билетов на матч. Об окончательном решении будет объявлено позднее.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек. Директива введена из-за угрозы заражения коронавирусом и действует до 10 апреля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. «Оренбург» идет 11-м, имея в активе 23 очка после 20 встреч.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Без шансов, без вариантов: «Тоттенхэм» и «Валенсия» покинули ЛЧ
Александр Большунов — обладатель Кубка мира. Норвежцы сдались
Малкин разозлился сам на себя и не пожалел команду Гусева
ФК «Рома» не смог отправиться на матч Лиги Европы в Испанию
Логинов пропустит этап Кубка мира в Осло
Аршавин рассказал, как коронавирус повлиял на поведение людей
Клопп против Симеоне: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь