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16:41 (мск), источник: ТАСС

Товарищеский матч «Шальке» — «Зенит» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Товарищеский матч между германским футбольным клубом «Шальке» и российским «Зенитом» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

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Встреча была запланирована на 29 марта и должна была пройти в Гельзенкирхене. Как сообщает пресс-служба «Зенита», клубы обсуждают новую дату для проведения товарищеского матча.

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«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 47 очков после 21 матча. «Шальке» находится на шестом месте в чемпионате Германии, имея 37 очков после 25 игр.

В ФРГ новым коронавирусом заразились, по лабораторно подтвержденным данным, почти 1,3 тыс. человек. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

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Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
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