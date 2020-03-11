«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

На видео показано прибытие команды и болельщиков на стадион «Открытие Арена», где проходила встреча, разминка футболистов, перформанс болельщиков в честь Игоря Нетто, ключевые моменты матча и реакция главного тренера хозяев Доменико Тедеско, а также эмоции красно-белых после поражения.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.



В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Сочи» 15 марта, а «Спартак» днём ранее проведёт матч с «Оренбургом».