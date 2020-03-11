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18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

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На видео показано прибытие команды и болельщиков на стадион «Открытие Арена», где проходила встреча, разминка футболистов, перформанс болельщиков в честь Игоря Нетто, ключевые моменты матча и реакция главного тренера хозяев Доменико Тедеско, а также эмоции красно-белых после поражения.

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«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 46 очков в 20 матчах.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Сочи» 15 марта, а «Спартак» днём ранее проведёт матч с «Оренбургом».

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30 января© Ньюстюб
Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 219.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 28245 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоМурад Мусаев
Голы
Арикленес да Силва Ари71′
Составы команд
98Александр Максименко
39Матвей Сафонов
6Айртон
98Сергей Петров
14Георгий Джикия
6Кристиан Рамирес
37′
29Илья Кутепов
2Егор Сорокин
10Зелимхан Бакаев
31Кайю
19Эсекиэль Понсе
10Вандерсон Масиэл
33Алекс Крал
14Кристоффер Олссон
47Роман Зобнин
63′90+2′
33Маркус Берг
38Андрей Ещенко
41′58′
99Мануэл Фернандеш
90′
8Гус Тил
47Даниил Уткин
2Самюэль Жиго
45+1′82′
53Александр Черников
25′59′
9Резиуан Мирзов
93Магомед-Шапи Сулейманов
23Джордан Ларссон
67′
9Арикленес да Силва Ари
83′90′
77Александр Соболев
77′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты7
15Удары (всего)17
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые8
19Фолы13
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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