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20:15 (мск), источник: ТАСС

Матчи РПЛ в Москве будут проходить в присутствии не более 5000 человек

ТАСС, 11 марта. Матчи Тинькофф — Российской премьер-лиги до 10 апреля в Москве будут проходить в присутствии не более 5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

В релизе РПЛ отмечается, что данное количество берется с учетом команд, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.

Также сообщается, что о решениях, связанных с последствиями ограничения аудитории, будет сообщено дополнительно.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

До 10 апреля в столице пройдет пять матчей: ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург», ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и «Динамо» — ЦСКА.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 28. Шестеро заболевших находятся в Москве, двое — в Московской области.

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