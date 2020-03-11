Матчи РПЛ в Москве будут проходить в присутствии не более 5000 человек

Источник: ИТАР-ТАСС

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

В релизе РПЛ отмечается, что данное количество берется с учетом команд, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.

Также сообщается, что о решениях, связанных с последствиями ограничения аудитории, будет сообщено дополнительно.

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До 10 апреля в столице пройдет пять матчей: ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург», ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и «Динамо» — ЦСКА.