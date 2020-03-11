Матчи РПЛ в Москве будут проходить в присутствии не более 5000 человек
ТАСС, 11 марта. Матчи Тинькофф — Российской
ТАСС, 11 марта. Матчи Тинькофф — Российской
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
В релизе РПЛ отмечается, что данное количество берется с учетом команд, зрителей, сотрудников
Также сообщается, что о решениях, связанных с последствиями ограничения аудитории, будет сообщено дополнительно.
До 10 апреля в столице пройдет пять матчей: ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург», ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и «Динамо» — ЦСКА.
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 28. Шестеро заболевших находятся в Москве, двое — в Московской области.