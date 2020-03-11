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21:55 (мск), источник: ТАСС

Дубль Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура РПЛ

СОЧИ, 11 марта. /ТАСС/. «Сочи» обыграл со счетом 5:1 «Оренбург» в перенесенной встрече 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Сочи» голы забили Александр Кокорин (35-я минута, с пенальти, 62), Андрей Мостовой (73) и Кристиан Нобоа (78). У «Оренбурга» отличился Джоэль Фамейе (85). На 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Тимур Аюпов.

Кокорин вышел на поле в третьем матче РПЛ кряду, в них он записал на свой счет три мяча. Ранее он отличился в первом матче с октября 2018 года, забив в 20-м туре тульскому «Арсеналу» (1:2). Кокорин забил свой 61-й мяч в чемпионатах России и обогнал по этому показателю бывших футболистов московского «Спартака» Квинси Промеса (59) и Владимира Бесчастных (60).

Главный тренер сочинского клуба Владимир Федотов в первой половине чемпионата был наставником «Оренбурга». На посту главного тренера «Сочи» он сменил уволенного 20 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды Александра Точилина.

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Первоначально игра команд должна была состояться 1 декабря, но была перенесена на резервную дату из-за того, что десять игроков «Сочи» заболели ангиной перед матчем. Предматчевые тренировки футболистов команды из Краснодарского края были отменены, и «Оренбург» пошел навстречу «Сочи», согласившись на перенос игры. 30 ноября РПЛ утвердила перенос встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» поднялся с последнего, 16-го места на 14-е, набрав в 21 матче 21 очко. «Оренбург» с 23 очками идет 11-м. В 22-м туре «Сочи» примет 15 марта «Краснодар», «Оренбург» днем ранее сыграет дома со «Спартаком».

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5 марта© Ньюстюб
Сочи
5:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 1811.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Фишт, 5147 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовКонстантин Емельянов
Голы
Тимур Аюпов25′
Джоэль Фамейе85′
Александр Кокорин35′
Александр Кокорин62′
Андрей Мостовой(Тимофей Маргасов)73′
Кристиан Нобоа(Иван Новосельцев, Александр Кокорин)78′
Составы команд
35Сослан Джанаев
38Андрей Климович
25Иван Новосельцев
12Андрей Малых
32Миха Мевля
13Сергей Терехов
45Иван Миладинович
4Урош Радакович
34Тимофей Маргасов
5Тимур Аюпов
16Кристиан Нобоа
9Джордже Деспотович
17Андрей Мостовой
8Даниэл Мишкич
91Александр Кокорин
20Джоэль Фамейе
87′
27Кирилл Заика
75′
3Михаил Сиваков
64′
24Эльмир Набиуллин
15Георгий Зотов
15Ибрагим Цаллагов
71′
10Рикарду Алвеш
62′
94Душан Лагатор
14Мамаду Силла
9Антон Заболотный
79′
7Филип Рогич
76′
87Александр Карапетян
11Андреа Чуканов
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
13Удары (всего)13
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
13Фолы18
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалерий Березин(Россия, Самара)
ВАРАлексей Еськов(Россия, Москва)
Ассистент ВАРНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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