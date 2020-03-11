Дубль Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Сочи» голы забили Александр Кокорин (35-я минута, с пенальти, 62), Андрей Мостовой (73) и Кристиан Нобоа (78). У «Оренбурга» отличился Джоэль Фамейе (85). На 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Тимур Аюпов.

Кокорин вышел на поле в третьем матче РПЛ кряду, в них он записал на свой счет три мяча. Ранее он отличился в первом матче с октября 2018 года, забив в 20-м туре тульскому «Арсеналу» (1:2). Кокорин забил свой 61-й мяч в чемпионатах России и обогнал по этому показателю бывших футболистов московского «Спартака» Квинси Промеса (59) и Владимира Бесчастных (60).

Главный тренер сочинского клуба Владимир Федотов в первой половине чемпионата был наставником «Оренбурга». На посту главного тренера «Сочи» он сменил уволенного 20 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды Александра Точилина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13092190" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первоначально игра команд должна была состояться 1 декабря, но была перенесена на резервную дату из-за того, что десять игроков «Сочи» заболели ангиной перед матчем. Предматчевые тренировки футболистов команды из Краснодарского края были отменены, и «Оренбург» пошел навстречу «Сочи», согласившись на перенос игры. 30 ноября РПЛ утвердила перенос встречи.