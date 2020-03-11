Дубль Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура РПЛ
СОЧИ, 11 марта. /ТАСС/. «Сочи» обыграл со счетом 5:1 «Оренбург» в перенесенной встрече 18-го тура Тинькофф — Российской
СОЧИ, 11 марта. /ТАСС/. «Сочи» обыграл со счетом 5:1 «Оренбург» в перенесенной встрече 18-го тура Тинькофф — Российской
В составе «Сочи» голы забили Александр Кокорин (35-я минута, с пенальти, 62), Андрей Мостовой (73) и Кристиан Нобоа (78). У «Оренбурга» отличился Джоэль Фамейе (85). На 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Тимур Аюпов.
Кокорин вышел на поле в третьем матче РПЛ кряду, в них он записал на свой счет три мяча. Ранее он отличился в первом матче с октября 2018 года, забив в 20-м туре тульскому «Арсеналу» (1:2). Кокорин забил свой 61-й мяч в чемпионатах России и обогнал по этому показателю бывших футболистов московского «Спартака» Квинси Промеса (59) и Владимира Бесчастных (60).
Главный тренер сочинского клуба Владимир Федотов в первой половине чемпионата был наставником «Оренбурга». На посту главного тренера «Сочи» он сменил уволенного 20 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды Александра Точилина.
Первоначально игра команд должна была состояться 1 декабря, но была перенесена на резервную дату
В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» поднялся с последнего, 16-го места на 14-е, набрав в 21 матче 21 очко. «Оренбург» с 23 очками идет 11-м. В 22-м туре «Сочи» примет 15 марта «Краснодар», «Оренбург» днем ранее сыграет дома со «Спартаком».
|Владимир Федотов
|Константин Емельянов
|Тимур Аюпов
|25′
|Джоэль Фамейе
|85′
|Александр Кокорин
|35′
|Александр Кокорин
|62′
|Андрей Мостовой(Тимофей Маргасов)
|73′
|Кристиан Нобоа(Иван Новосельцев, Александр Кокорин)
|78′
|35
|Сослан Джанаев
|38
|Андрей Климович
|25
|Иван Новосельцев
|12
|Андрей Малых
|32
|Миха Мевля
|13
|Сергей Терехов
|45
|Иван Миладинович
|4
|Урош Радакович
|34
|Тимофей Маргасов
|5
|Тимур Аюпов
|16
|Кристиан Нобоа
|9
|Джордже Деспотович
|17
|Андрей Мостовой
|8
|Даниэл Мишкич
|91
|Александр Кокорин
|20
|Джоэль Фамейе
87′
|27
|Кирилл Заика
75′
|3
|Михаил Сиваков
64′
|24
|Эльмир Набиуллин
|15
|Георгий Зотов
|15
|Ибрагим Цаллагов
71′
|10
|Рикарду Алвеш
62′
|94
|Душан Лагатор
|14
|Мамаду Силла
|9
|Антон Заболотный
79′
|7
|Филип Рогич
76′
|87
|Александр Карапетян
|11
|Андреа Чуканов
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валерий Березин(Россия, Самара)
|ВАР
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Николай Богач(Россия, Люберцы)