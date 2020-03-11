Клубы РПЛ сыграли между собой без казахстанцев Бахтиярова и Куата
ФК «Сочи» разгромил «Оренбург» в домашнем перенесенном матче 18-го тура российской
ФК «Сочи» разгромил «Оренбург» в домашнем перенесенном матче 18-го тура российской
Отметим, что за оба клуба играют казахстанские футболисты — за «Сочи» Акмаль Бахтияров, а за «Оренбург» — Исламбек Куат. Оба, правда, на поле не появились.
«Сочи» выиграл со счетом 5:1. В составе победителя забитыми мячами отметились Александр Кокорин (`35, `52), Андрей Мостовой (`73) и Кристиан Нобоа (`78-я). В составе «Оренбурга» автогол забил Тимур Аюпов (`24), а также отличился Джоэль Фамейе (`84).
|Владимир Федотов
|Константин Емельянов
|Тимур Аюпов
|25′
|Джоэль Фамейе
|85′
|Александр Кокорин
|35′
|Александр Кокорин
|62′
|Андрей Мостовой(Тимофей Маргасов)
|73′
|Кристиан Нобоа(Иван Новосельцев, Александр Кокорин)
|78′
|35
|Сослан Джанаев
|38
|Андрей Климович
|25
|Иван Новосельцев
|12
|Андрей Малых
|32
|Миха Мевля
|13
|Сергей Терехов
|45
|Иван Миладинович
|4
|Урош Радакович
|34
|Тимофей Маргасов
|5
|Тимур Аюпов
|16
|Кристиан Нобоа
|9
|Джордже Деспотович
|17
|Андрей Мостовой
|8
|Даниэл Мишкич
|91
|Александр Кокорин
|20
|Джоэль Фамейе
87′
|27
|Кирилл Заика
75′
|3
|Михаил Сиваков
64′
|24
|Эльмир Набиуллин
|15
|Георгий Зотов
|15
|Ибрагим Цаллагов
71′
|10
|Рикарду Алвеш
62′
|94
|Душан Лагатор
|14
|Мамаду Силла
|9
|Антон Заболотный
79′
|7
|Филип Рогич
76′
|87
|Александр Карапетян
|11
|Андреа Чуканов
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валерий Березин(Россия, Самара)
|ВАР
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Николай Богач(Россия, Люберцы)