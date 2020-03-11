Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСЖ
Боруссия Д
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ливерпуль
Атлетико
10
Футбол. Зарубежный
11.03
Боруссия М
Кельн
21
Футбол. Премьер-лига
11.03
Сочи
Оренбург
51
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Базель
Все события
Фоторепортажи
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
11 марта, источник: Vesti.kz

Клубы РПЛ сыграли между собой без казахстанцев Бахтиярова и Куата

ФК «Сочи» разгромил «Оренбург» в домашнем перенесенном матче 18-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: twitter.com/fcorenburg

Отметим, что за оба клуба играют казахстанские футболисты — за «Сочи» Акмаль Бахтияров, а за «Оренбург» — Исламбек Куат. Оба, правда, на поле не появились.

«Сочи» выиграл со счетом 5:1. В составе победителя забитыми мячами отметились Александр Кокорин (`35, `52), Андрей Мостовой (`73) и Кристиан Нобоа (`78-я). В составе «Оренбурга» автогол забил Тимур Аюпов (`24), а также отличился Джоэль Фамейе (`84).

Сочи
5:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 1811.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Фишт, 5147 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовКонстантин Емельянов
Голы
Тимур Аюпов25′
Джоэль Фамейе85′
Александр Кокорин35′
Александр Кокорин62′
Андрей Мостовой(Тимофей Маргасов)73′
Кристиан Нобоа(Иван Новосельцев, Александр Кокорин)78′
Составы команд
35Сослан Джанаев
38Андрей Климович
25Иван Новосельцев
12Андрей Малых
32Миха Мевля
13Сергей Терехов
45Иван Миладинович
4Урош Радакович
34Тимофей Маргасов
5Тимур Аюпов
16Кристиан Нобоа
9Джордже Деспотович
17Андрей Мостовой
8Даниэл Мишкич
91Александр Кокорин
20Джоэль Фамейе
87′
27Кирилл Заика
75′
3Михаил Сиваков
64′
24Эльмир Набиуллин
15Георгий Зотов
15Ибрагим Цаллагов
71′
10Рикарду Алвеш
62′
94Душан Лагатор
14Мамаду Силла
9Антон Заболотный
79′
7Филип Рогич
76′
87Александр Карапетян
11Андреа Чуканов
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
13Удары (всего)13
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
13Фолы18
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалерий Березин(Россия, Самара)
ВАРАлексей Еськов(Россия, Москва)
Ассистент ВАРНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстан или Узбекистан? Все чемпионы и призеры отбора на Олимпиаду-2020
Дубль Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург» в матче ЧР
Определился соперник СКА во втором раунде плей-офф КХЛ
Стала известна дата матча ЦСКА — «Спартак» в чемпионате России
Чемпионат мира по хоккею с мячом в России отменен
Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
«ПСЖ» играет с «Боруссией» за четвертьфинал ЛЧ (трансляция)
Татьяна Тарасова высказалась об отмене ЧМ по фигурному катанию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь