В Татарстане перенесут все спортивные мероприятия, в том числе матчи «Рубина»

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Inkazan.ru, ссылаясь на слова официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.

Сообщается, что переговоры ведутся со всеми федерациями, в том числе с представителями «Рубина» и хоккейного клуба «Ак Барс».

В апреле должны состояться домашние матчи казанского клуба с «Локомотивом» (5 апреля), «Оренбургом» (19 апреля) и «Краснодаром» (26 апреля).

18 и 20 марта запланировано проведение матчей полуфинала конференций КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».