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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА пустит на игры с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА допустит на два ближайших домашних матча чемпионата России по футболу с «Уфой» и петербургским «Зенитом» только владельцев абонементов, сообщается на официальном сайте армейцев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник ввел запрет на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.

«В связи с этим ПФК ЦСКА было принято решение о следующем порядке проведения матчей против “Уфы” (15 марта) и “Зенита” (22 марта). На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5 тысяч участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора. Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные», — говорится в заявлении.

«Жеребьевка, которую проведет Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 мск. Владельцы абонементов “Верю в команду” смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С, — говорится в заявлении. — Доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. О порядке возврата билетов сообщим дополнительно. Приносим вам искренние извинения за предоставленные неудобства и надеемся на ваше понимание в связи с возникшей форс-мажорной ситуацией».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 124 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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