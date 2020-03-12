«Спартак» отказался от продажи билетов на домашний матч РПЛ с «Уфой»
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Спартак» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Спартак» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской
Матч команд пройдет 5 апреля в Москве. Отмечается, что информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на следующей неделе.
«В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире», — говорится также в заявлении.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник ввел запрет на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля. В четверг московский ЦСКА выпустил заявление, где сообщалось, на домашние матчи с «Уфой» (15 марта) и
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.