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15:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» отказался от продажи билетов на домашний матч РПЛ с «Уфой»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Спартак» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч команд пройдет 5 апреля в Москве. Отмечается, что информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на следующей неделе.

«В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире», — говорится также в заявлении.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник ввел запрет на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля. В четверг московский ЦСКА выпустил заявление, где сообщалось, на домашние матчи с «Уфой» (15 марта) и санкт-петербургским «Зенитом» (22 марта) клуб допустит только владельцев абонементов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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