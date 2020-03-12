«Спартак» отказался от продажи билетов на домашний матч РПЛ с «Уфой»

Источник: Спорт РИА Новости

Матч команд пройдет 5 апреля в Москве. Отмечается, что информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на следующей неделе.

«В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире», — говорится также в заявлении.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник ввел запрет на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля. В четверг московский ЦСКА выпустил заявление, где сообщалось, на домашние матчи с «Уфой» (15 марта) и санкт-петербургским «Зенитом» (22 марта) клуб допустит только владельцев абонементов.