Овчинников рассказал, откуда у него появилось прозвище Босс
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, почему его стали называть Боссом.
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, почему его стали называть Боссом.
«Всё очень примитивно. У моего старшего брата была кличка Босман. Он тоже играл в футбол, достаточно хорошо, в своё время дошёл до дубля ЦСКА. С ним на одной лестничной клетке жил парень, который занимался со мной в “Динамо”. Он пришёл и говорит: “У всех клички есть, а у него нет. Его брата Босман зовут, давайте его будем так звать”. “Ну давайте”. Меня так звали лет пять — Босман. Потом, видимо, устали, потому что длинно. Сократили до Бося. Потом Босс. Это правда», — рассказал Овчинников в интервью
Овчинников работает в ЦСКА с 2014 года. В бытность футболистом он играл за «Динамо» (Сухуми), «Локомотив», «Бенфику», «Алверку», «Порту» и «Динамо» (Москва).