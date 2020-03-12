Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Истанбул Башакшехир
Копенгаген
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Базель
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЛАСК
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Шахтер Д
Все события
Фоторепортажи
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
18«Реал» выиграл класико
20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Овчинников рассказал, откуда у него появилось прозвище Босс

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, почему его стали называть Боссом.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Всё очень примитивно. У моего старшего брата была кличка Босман. Он тоже играл в футбол, достаточно хорошо, в своё время дошёл до дубля ЦСКА. С ним на одной лестничной клетке жил парень, который занимался со мной в “Динамо”. Он пришёл и говорит: “У всех клички есть, а у него нет. Его брата Босман зовут, давайте его будем так звать”. “Ну давайте”. Меня так звали лет пять — Босман. Потом, видимо, устали, потому что длинно. Сократили до Бося. Потом Босс. Это правда», — рассказал Овчинников в интервью YouTube-каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Овчинников работает в ЦСКА с 2014 года. В бытность футболистом он играл за «Динамо» (Сухуми), «Локомотив», «Бенфику», «Алверку», «Порту» и «Динамо» (Москва).

Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Сноубордист чудом спасся провисев 2 часа над пропастью! Видео
Неизбежность: Евро-2020 и Лигу чемпионов ждет перенос
Черчесов продлил контракт со сборной России
Штраф $10 млн: за что наказали российскую легкую атлетику
Фуркад в восьмой раз стал победителем спринтерского зачета КМ
Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1 (фото)
Логинов: Сезон не заканчиваю
Матч 1/8 ЛЧ «Манчестер Сити» — «Реал» отложен из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь