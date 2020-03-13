Страх перед вирусом: в 22-м туре РПЛ ограничат число зрителей

Источник: РИА "Новости"

«Паники больше, чем опасности»

В целях безопасности по всему миру начали отменять или переносить спортивные мероприятия. Ограничения коснулись и россиян. Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение в столице массовых мероприятий с участием более чем 5 тысяч человек. Решение вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 22, 15.03.2020, 16:30 ЦСКА - Уфа -

В среду РПЛ совместно с Российским футбольным союзом (РФС) провели совещание, на котором приняли решение о выполнении указа. В связи с этим матчи московских ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Динамо» попадут под данное ограничение. Бывший владелец «красно-белых» Андрей Червиченко призвал полностью закрывать арены. «Если запрещать, то до конца, полностью закрывать трибуны. Паники больше, чем опасности от самого вируса. Решение выглядит по-идиотски», — отметил он.

ЦСКА в воскресенье проведет домашний матч с «Уфой». За несколько дней до игры армейцы заявили, что допустят на две ближайшие встречи только владельцев абонементов. «На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5 тысяч участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора. Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные», — говорится в заявлении.

«Договорились с ЦСКА, что для болельщиков “Уфы” выделят 50 билетов. Как их будем распределять среди них, решим и объявим», — сказал генеральный директор футбольного клуба из Башкортостана Шамиль Газизов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--78affd7e8c8c47e12261" data-vnd="78affd7e8c8c47e12261" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=78affd7e8c8c47e12261" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 22, 14.03.2020, 14:00 Оренбург - Спартак -

«Спартак» ближайший матч проведет в Оренбурге, но об игре 24-го тура против «Уфы» заботится уже сейчас: клуб отказался от продажи билетов на данную встречу. В Оренбурге пока никаких запретов нет, поэтому на стадион смогут попасть все желающие. «Спартак» и «Оренбург» соседи по турнирной таблице — команды идут на 10-м и 11-м месте соответственно. Во вторник источник сообщил РИА Новости, что глава «Оренбурга» Владимир Кияев в скором времени может покинуть свой пост. Сам Кияев прокомментировал данную новость, отметив, что на сегодняшний день он является президентом «Оренбурга».

«Локомотив» ближайшую встречу проведет в Ростове-на-Дону. Команда Валерия Карпина после победы над московскими армейцами (3:2) занимает третью строчку в чемпионате России. «Локомотив» идет на четвертом месте в таблице, имея такое же количество баллов, но уступая ростовчанам по личным встречам.

Еще один московский клуб в пятницу проведет встречу в Грозном. «Ахмат» примет «Динамо», которое в прошлом туре обыграло «Тамбов» благодаря красивому голу Николая Комличенко (1:0). После 21-го тура РПЛ команда Кирилла Новиков идет на седьмой строчке, команда из Грозного пока замыкает таблицу.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 22, 14.03.2020, 16:30 Зенит - Урал -

«Футбол без зрителей не такой зрелищный»

В среду министерство спорта Свердловской области выступило с заявлением, что «Урал» до конца апреля будет проводить домашние встречи без зрителей, однако потом клуб сообщил, что ближайший домашний матч пройдет в присутствии не более пяти тысяч болельщиков.

В 22-м туре «Урал» (9-е место) на выезде сыграет против лидирующего в РПЛ «Зенита». «Случился форс-мажор. Мы живем в большом мире, и футбол только его часть. Страны, которые заблаговременно принимают меры, страдают меньше, — говорил главный тренер петербургской команды Сергей Семак. — Нужно делать максимум возможного, но в решениях должен быть здравый смысл. Пока четкого понимания по указаниям со стороны РПЛ нет. Есть только региональные решения. В Петербурге пока их не было, но мы готовы им подчиниться. С сожалением, потому что понимаем, что футбол без зрителей не такой зрелищный».

Футболисты «Сочи» между двумя турами провели перенесенный матч с «Оренбургом» (5:1), в котором дублем отметился Александр Кокорин. «Сочи» вышел на 14-е место в турнирной таблице и в 22-м туре примет «Краснодар», идущий на втором месте.

В субботу «Арсенал» на своем поле сыграет против казанского «Рубина». «В Туле никаких указов не было. Поэтому все домашние матчи проведем, как и планировали, никаких ограничений нет», — сообщили в руководстве тульского клуба. В понедельник пройдет матч между командами, борющимися за выживание — «Тамбов» примет самарские «Крылья Советов».