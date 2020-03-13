Матч между «Ахматом» и «Динамо» откроет 22-й тур чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

«Ахмат» подходит к предстоящей игре на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда из Грозного не побеждает в чемпионате России на протяжении четырех матчей. После перерыва подопечные Игоря Шалимова дома сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и на выезде уступили московскому «Локомотиву» (0:1). «Ахмат» не может победить в последних девяти домашних матчах в рамках чемпионата России.

«Динамо» в прошлом туре реабилитировалось за поражение от «Спартака» (0:2), обыграв на своем поле «Тамбов» (1:0). Первый мяч в составе бело-голубых забил приобретенный у чешской «Млады Болеслав» нападающий сборной России Николай Комличенко. Благодаря победе динамовцы набрали 27 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице.

В предстоящей встрече хозяевам не помогут дисквалифицированный полузащитник Исмаэл, а также его коллега по амплуа травмированный Антон Швец. В составе «Динамо» из-за травмы на выезд не полетел полузащитник Артур Юсупов.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 22, 13.03.2020, 19:30 Ахмат - Динамо -

«Ахмат» и «Динамо» провели между собой 23 матча в рамках чемпионата России — обе команды одержали по семь побед, девять встреч завершились вничью. Не был выявлен победитель и в последних четырех личных встречах. Матч первого круга завершился со счетом 1:1. Тогда бело-голубые в меньшинстве отыгрались благодаря голу защитника Ивана Ордеца после углового в компенсированное арбитром время.

«Динамо» последний раз побеждало в Грозном в декабре 2012 года. Встреча завершилась со счетом 2:1. Оба мяча в составе бело-голубых забил Кевин Кураньи, у проигравших тогда отличился Аилтон.