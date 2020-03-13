«Динамо» обыграло «Ахмат» впервые за пять лет в матче чемпионата России по футболу

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В составе «Динамо» отличились Константин Рауш (26-я минута), Максимилиан Филипп (50, с пенальти) и Дмитрий Скопинцев (86). У «Ахмата» голы забили Одисе Роши (10) и Денис Глушаков (89). Рауш и Скопинцев забили первые мячи в составе московского клуба, Скопинцев провел третий матч в составе команды после перехода в зимнее трансферное окно из «Краснодара». Предыдущий мяч Рауш забил более трех лет назад: 20 августа 2016 года в матче 1/64 финала Кубка Германии Рауш, выступавший за «Кёльн», отличился в матче против «Пройсена» (7:0).

Лучшим игроком матча признан Филипп.

«Динамо» не могло обыграть «Ахмат» на протяжении восьми матчей (шесть ничьих, два поражения), предыдущую победу бело-голубые одержали дома со счетом 3:0 23 ноября 2014 года в матче чемпионата. Четыре предыдущие очные встречи завершились вничью. Команды встретились в 24-й раз в истории, «Динамо» одержало восьмую победу, семь раз сильнее оказывались футболисты «Ахмата», еще девять матчей завершились вничью.