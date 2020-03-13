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22:14 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Ахмат» впервые за пять лет в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 марта. Московское «Динамо» в гостях победило грозненский «Ахмат» со счетом 3:2 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ахмат-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» отличились Константин Рауш (26-я минута), Максимилиан Филипп (50, с пенальти) и Дмитрий Скопинцев (86). У «Ахмата» голы забили Одисе Роши (10) и Денис Глушаков (89). Рауш и Скопинцев забили первые мячи в составе московского клуба, Скопинцев провел третий матч в составе команды после перехода в зимнее трансферное окно из «Краснодара». Предыдущий мяч Рауш забил более трех лет назад: 20 августа 2016 года в матче 1/64 финала Кубка Германии Рауш, выступавший за «Кёльн», отличился в матче против «Пройсена» (7:0).

Лучшим игроком матча признан Филипп.

«Динамо» не могло обыграть «Ахмат» на протяжении восьми матчей (шесть ничьих, два поражения), предыдущую победу бело-голубые одержали дома со счетом 3:0 23 ноября 2014 года в матче чемпионата. Четыре предыдущие очные встречи завершились вничью. Команды встретились в 24-й раз в истории, «Динамо» одержало восьмую победу, семь раз сильнее оказывались футболисты «Ахмата», еще девять матчей завершились вничью.

«Динамо» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 30 очков после 22 матчей. «Ахмат» замыкает турнирную таблицу, находясь на 16-м месте, в активе грозненского клуба 20 очков после 22 игр. В следующем туре 22 марта «Динамо» в гостях встретится с «Краснодаром», в этот же день «Ахмат» в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

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20 января© Ньюстюб
Ахмат
2:3
Первый тайм: 1:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 2213.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь ШалимовКирилл Новиков
Голы
Одисе Роши(Раванелли)10′
Константин Рауш(Максимилиан Филипп, Себастьян Шиманьски)26′
Денис Глушаков89′
Максимилиан Филипп50′
Дмитрий Скопинцев(Силвестр Игбун)86′
Составы команд
16Евгений Городов
1Антон Шунин
40Ризван Уциев
50′
17Сергей Паршивлюк
42′
4Вилькер Анхель
47′
21Дмитрий Скопинцев
15Андрей Семенов
18Иван Ордец
59Евгений Харин
31′
44Тони Шуньич
88Денис Глушаков
27Николай Комличенко
90+5′
21Одисе Роши
90+2′
15Роман Нойштедтер
29Владимир Ильин
88Оскар Хильемарк
13Роланд Гиголаев
90′
11Себастьян Шиманьски
84′
17Аблай Мбенг
10Силвестр Игбун
14Раванелли
45+2′78′
34Константин Рауш
67′
77Бернард Бериша
79′
3Заурбек Плиев
27Фелипе Визеу
59′
5Максимилиан Филипп
76′
18Андрес Понсе
8Кирилл Панченко
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты4
15Удары (всего)13
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
10Фолы12
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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