«Динамо» обыграло «Ахмат» впервые за пять лет в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 13 марта. Московское «Динамо» в гостях победило грозненский «Ахмат» со счетом 3:2 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 13 марта. Московское «Динамо» в гостях победило грозненский «Ахмат» со счетом 3:2 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
В составе «Динамо» отличились Константин Рауш (26-я минута), Максимилиан Филипп (50, с пенальти) и Дмитрий Скопинцев (86). У «Ахмата» голы забили Одисе Роши (10) и Денис Глушаков (89). Рауш и Скопинцев забили первые мячи в составе московского клуба, Скопинцев провел третий матч в составе команды после перехода в зимнее трансферное окно из «Краснодара». Предыдущий мяч Рауш забил более трех лет назад: 20 августа 2016 года в матче 1/64 финала Кубка Германии Рауш, выступавший за «Кёльн», отличился в матче против «Пройсена» (7:0).
Лучшим игроком матча признан Филипп.
«Динамо» не могло обыграть «Ахмат» на протяжении восьми матчей (шесть ничьих, два поражения), предыдущую победу
«Динамо» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 30 очков после 22 матчей. «Ахмат» замыкает турнирную таблицу, находясь на 16-м месте, в активе грозненского клуба 20 очков после 22 игр. В следующем туре 22 марта «Динамо» в гостях встретится с «Краснодаром», в этот же день «Ахмат» в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
|Игорь Шалимов
|Кирилл Новиков
|Одисе Роши(Раванелли)
|10′
|Константин Рауш(Максимилиан Филипп, Себастьян Шиманьски)
|26′
|Денис Глушаков
|89′
|Максимилиан Филипп
|50′
|Дмитрий Скопинцев(Силвестр Игбун)
|86′
|16
|Евгений Городов
|1
|Антон Шунин
|40
|Ризван Уциев
50′
|17
|Сергей Паршивлюк
42′
|4
|Вилькер Анхель
47′
|21
|Дмитрий Скопинцев
|15
|Андрей Семенов
|18
|Иван Ордец
|59
|Евгений Харин
31′
|44
|Тони Шуньич
|88
|Денис Глушаков
|27
|Николай Комличенко
90+5′
|21
|Одисе Роши
90+2′
|15
|Роман Нойштедтер
|29
|Владимир Ильин
|88
|Оскар Хильемарк
|13
|Роланд Гиголаев
90′
|11
|Себастьян Шиманьски
84′
|17
|Аблай Мбенг
|10
|Силвестр Игбун
|14
|Раванелли
45+2′78′
|34
|Константин Рауш
67′
|77
|Бернард Бериша
79′
|3
|Заурбек Плиев
|27
|Фелипе Визеу
59′
|5
|Максимилиан Филипп
76′
|18
|Андрес Понсе
|8
|Кирилл Панченко
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|15
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Николай Богач(Россия, Люберцы)