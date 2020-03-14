Программа 22-го тура чемпионата России по футболу продолжится тремя матчами в субботу

В 14:00 мск начнется встреча в Оренбурге, которую рассудит Василий Казарцев. «Спартак», занимающий 10-е место с 25 очками в активе, проиграл в прошлом туре «Краснодару» (0:1) на своем поле и повторил собственный антирекорд 2004 года, потерпев шестое домашнее поражение в сезоне, поэтому игра с «Оренбургом» — шанс оправдаться перед болельщиками. Красно-белым не поможет полузащитник Роман Зобнин, который получил красную карточку в предыдущей встрече, восстанавливаются от травм хавбеки Наиль Умяров и Андре Шюррле, также главный тренер Доменико Тедеско сообщил на предматчевой пресс-конференции, что несколько игроков простужены. «Оренбург» идет на 11-й строчке, набрав 23 очка, во встрече против «Спартака» хозяевам не поможет защитник Виталий Шахов.
Тур продолжится матчем в Санкт-Петербурге, где «Зенит» сыграет с «Уралом», главным арбитром назначен Владимир Москалев. После этой встречи петербуржцы будут лишены полноценной поддержки на «Газпром-Арене» до 30 апреля, так как власти города ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более одной тысячи человек в связи с профилактикой распространения нового коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, «Зенит» примет все необходимые меры предосторожности уже в матче против «Урала».
Петербуржцы, набрав 47 очков, лидируют в турнирной таблице, но из-за двух ничьих с московским «Локомотивом» (0:0) и «Уфой» (0:0) после возобновления чемпионата России отрыв от преследователей сократился — вторым идет «Краснодар» с 41 очком в активе. Встречу с «Уралом» из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Вильмар Барриос. Екатеринбуржцы занимают девятое место, набрав 25 очков, они не могут победить после зимней паузы в РПЛ. К игре против «Зенита» команда Дмитрия Парфенова подходит без травмированных, однако из-за перебора желтых карточек встречу пропустит полузащитник Петрус Бумаль.
Субботняя программа 22-го тура завершится матчем между «Арсеналом» и «Рубином», команды рассудит Сергей Лапочкин. Тульский клуб занимает шестое место с 28 очками в активе, а вот казанцы с 20 баллами идут в зоне вылета. Из-за травм «Арсеналу» не помогут вратарь Егор Шамов и полузащитник Игорь Горбатенко, лучший бомбардир команды Александр Ломовицкий не сыграет из-за перебора желтых карточек. Главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому придется обходиться без защитника Силвие Бегича, полузащитников Александра Ташаева и Дмитрия Тарасова, а также получившего красную карточку в матче прошлого тура против самарских «Крыльев Советов» (0:1) хавбека Хвичи Кварацхелии.