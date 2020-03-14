Программа 22-го тура чемпионата России по футболу продолжится тремя матчами в субботу

Источник: РИА "Новости"

В 14:00 мск начнется встреча в Оренбурге, которую рассудит Василий Казарцев. «Спартак», занимающий 10-е место с 25 очками в активе, проиграл в прошлом туре «Краснодару» (0:1) на своем поле и повторил собственный антирекорд 2004 года, потерпев шестое домашнее поражение в сезоне, поэтому игра с «Оренбургом» — шанс оправдаться перед болельщиками. Красно-белым не поможет полузащитник Роман Зобнин, который получил красную карточку в предыдущей встрече, восстанавливаются от травм хавбеки Наиль Умяров и Андре Шюррле, также главный тренер Доменико Тедеско сообщил на предматчевой пресс-конференции, что несколько игроков простужены. «Оренбург» идет на 11-й строчке, набрав 23 очка, во встрече против «Спартака» хозяевам не поможет защитник Виталий Шахов.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 22, 14.03.2020, 14:00 Оренбург - Спартак -

Тур продолжится матчем в Санкт-Петербурге, где «Зенит» сыграет с «Уралом», главным арбитром назначен Владимир Москалев. После этой встречи петербуржцы будут лишены полноценной поддержки на «Газпром-Арене» до 30 апреля, так как власти города ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более одной тысячи человек в связи с профилактикой распространения нового коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, «Зенит» примет все необходимые меры предосторожности уже в матче против «Урала».

Премьер-лига 2019/2020 Тур 22, 14.03.2020, 16:30 Зенит - Урал -

Петербуржцы, набрав 47 очков, лидируют в турнирной таблице, но из-за двух ничьих с московским «Локомотивом» (0:0) и «Уфой» (0:0) после возобновления чемпионата России отрыв от преследователей сократился — вторым идет «Краснодар» с 41 очком в активе. Встречу с «Уралом» из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Вильмар Барриос. Екатеринбуржцы занимают девятое место, набрав 25 очков, они не могут победить после зимней паузы в РПЛ. К игре против «Зенита» команда Дмитрия Парфенова подходит без травмированных, однако из-за перебора желтых карточек встречу пропустит полузащитник Петрус Бумаль.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 22, 14.03.2020, 19:00 Арсенал Т - Рубин -