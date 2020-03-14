Текущие события
Футбол. Премьер-лига
13.03
Ахмат
Динамо
23
Футбол. Еврокубки
12.03
Вольфсбург
Шахтер Д
12
Футбол. Еврокубки
12.03
Рейнджерс
Байер
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
00:49 (мск), источник: ТАСС

Программа 22-го тура чемпионата России по футболу продолжится тремя матчами в субботу

ТАСС, 14 марта. Три субботних матча продолжат программу 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский «Спартак» отправится в гости к «Оренбургу», петербургский «Зенит» примет екатеринбургский «Урал», а тульский «Арсенал» проведет домашнюю встречу против казанского «Рубина».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В 14:00 мск начнется встреча в Оренбурге, которую рассудит Василий Казарцев. «Спартак», занимающий 10-е место с 25 очками в активе, проиграл в прошлом туре «Краснодару» (0:1) на своем поле и повторил собственный антирекорд 2004 года, потерпев шестое домашнее поражение в сезоне, поэтому игра с «Оренбургом» — шанс оправдаться перед болельщиками. Красно-белым не поможет полузащитник Роман Зобнин, который получил красную карточку в предыдущей встрече, восстанавливаются от травм хавбеки Наиль Умяров и Андре Шюррле, также главный тренер Доменико Тедеско сообщил на предматчевой пресс-конференции, что несколько игроков простужены. «Оренбург» идет на 11-й строчке, набрав 23 очка, во встрече против «Спартака» хозяевам не поможет защитник Виталий Шахов.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 22, 14.03.2020, 14:00

Оренбург-Спартак-

Тур продолжится матчем в Санкт-Петербурге, где «Зенит» сыграет с «Уралом», главным арбитром назначен Владимир Москалев. После этой встречи петербуржцы будут лишены полноценной поддержки на «Газпром-Арене» до 30 апреля, так как власти города ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более одной тысячи человек в связи с профилактикой распространения нового коронавируса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, «Зенит» примет все необходимые меры предосторожности уже в матче против «Урала».

Премьер-лига 2019/2020
Тур 22, 14.03.2020, 16:30

Зенит-Урал-

Петербуржцы, набрав 47 очков, лидируют в турнирной таблице, но из-за двух ничьих с московским «Локомотивом» (0:0) и «Уфой» (0:0) после возобновления чемпионата России отрыв от преследователей сократился — вторым идет «Краснодар» с 41 очком в активе. Встречу с «Уралом» из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Вильмар Барриос. Екатеринбуржцы занимают девятое место, набрав 25 очков, они не могут победить после зимней паузы в РПЛ. К игре против «Зенита» команда Дмитрия Парфенова подходит без травмированных, однако из-за перебора желтых карточек встречу пропустит полузащитник Петрус Бумаль.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 22, 14.03.2020, 19:00

Арсенал Т-Рубин-

Субботняя программа 22-го тура завершится матчем между «Арсеналом» и «Рубином», команды рассудит Сергей Лапочкин. Тульский клуб занимает шестое место с 28 очками в активе, а вот казанцы с 20 баллами идут в зоне вылета. Из-за травм «Арсеналу» не помогут вратарь Егор Шамов и полузащитник Игорь Горбатенко, лучший бомбардир команды Александр Ломовицкий не сыграет из-за перебора желтых карточек. Главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому придется обходиться без защитника Силвие Бегича, полузащитников Александра Ташаева и Дмитрия Тарасова, а также получившего красную карточку в матче прошлого тура против самарских «Крыльев Советов» (0:1) хавбека Хвичи Кварацхелии.

Читайте также
Что делать с РПЛ? Как повысить привлекательность российского футбола?
Во время загрузки произошла ошибка.
20 декабря 2019© Ньюстюб
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
«Обращаюсь к вам не как игрок»: Роналду выступил с заявлением
Йоханнес Бё прокомментировал уход Мартена Фуркада из биатлона
Стало известно, сколько заработал Большунов на Кубке мира
«Динамо» обыграло «Ахмат» впервые за пять лет в матче ЧР
«Чемпионат»: Головин подписал новый контракт с «Монако»
Немецкая биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь