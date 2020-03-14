Российский футбол стал первым

Источник: РИА "Новости"

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в пятницу принял ожидаемое решение о переносе намеченных на следующую неделю матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. В тот же день о приостановке национальных чемпионатов заявили Англия, Франция и Германия. С учетом того, что ранее о том же сообщили Испания, Италия и Португалия, сильнейшим из действующих национальных первенств Европы оказался чемпионат России.

В пятницу UEFA принял ожидаемое решение о переносе матчей еврокубков. Руководящая структура европейского футбола решила не выбиваться из общего тренда на приостановку или перенос соревнований из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса и заявила об отмене намеченных на следующую неделю матчей еврокубков. Речь идет о четырех ответных встречах 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Реал», «Ювентус» — «Лион», «Барселона» — «Наполи», «Бавария» — «Челси». Кроме того, решено перенести игры 1/8 финала Лиги Европы.

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В UEFA отметили, что 17 марта в режиме телеконференции пройдет совещание с участием всех 55 национальных федераций, входящих в союз. На нем будет обсуждаться, в частности, будущее еврокубков. Не исключено, что, если ситуация с пандемией не разрешится в ближайший месяц, их доиграть не удастся.

Но от того, как будет развиваться ситуация с Лигой чемпионов и Лигой Европы, напрямую зависит и судьба чемпионата Европы 2020 года. По информации L’Equipe, именно 17 марта может быть объявлено о переносе чемпионата Европы 2020 года на один год с целью освобождения места в календаре для проведения заключительных стадий еврокубков.

Впрочем, еврокубками текущего сезона и оказавшимся завязанным на них чемпионатом Европы сложности UEFA не исчерпываются. Дело в том, что под угрозой оказались еврокубки и будущего сезона. Их участники определяются через национальные чемпионаты, но ведь и они находятся под угрозой, поскольку нет гарантии, что они будут завершены. Вчера о приостановке национального первенства объявили Английская премьер-лига и французская Ligue 1 и немецкая бундеслига. Ранее соответствующие решения были приняты лигами Италии и Испании. На карантин ушел даже чемпионат Португалии. То есть на паузу поставлены все чемпионаты, занимающие первые шесть мест в рейтинге коэффициентов UEFA.

В этой ситуации сильнейшим национальным первенством Европы из числа все еще действующих оказывается чемпионат России, расположившийся в таблице коэффициентов на седьмом месте.

И похоже, чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ), по крайней мере в течение ближайшего месяца, сохранит статус топового национального первенства. По крайней мере источники «Ъ» в РПЛ вчера отметили, что не рассматривают вопрос о полной отмене или переносе матчей чемпионата. Источник «Ъ» в РПЛ напомнил, что контролирующей структурой российского футбола является Российский футбольный союз (РФС) и именно на его решения, а также государственные акты РПЛ и ориентируется. «В Москве запретили собирать на стадионах более 5 тыс. человек, в Санкт-Петербурге запретили массовые мероприятия с участием более тысячи человек. РПЛ, безусловно, будет следовать требованиям властей», — отметил собеседник «Ъ». Источники в РФС, в свою очередь, отметили, что дальнейшие шаги организации также зависят от решений государственных органов.

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