Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса
РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.
РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.
Такое решение было принято в связи с постановлением администрации Краснодарского края, по которому на территории края запрещено проведение массовых мероприятий с большим количеством людей
На данный момент в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Ограничения количества зрителей на спортивных мероприятиях введены также в Москве,
Матч «Сочи» — «Краснодар» состоится 15 марта.