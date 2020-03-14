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12:23 (мск), источник: Sports.Ru

Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей из-за коронавируса

РПЛ объявила, что игра 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без болельщиков.

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Источник: Sports.Ru
Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 22, 15.03.2020, 14:00

Сочи-Краснодар-

Такое решение было принято в связи с постановлением администрации Краснодарского края, по которому на территории края запрещено проведение массовых мероприятий с большим количеством людей из-за ситуации с коронавирусом.

На данный момент в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Ограничения количества зрителей на спортивных мероприятиях введены также в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Матч «Сочи» — «Краснодар» состоится 15 марта.

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