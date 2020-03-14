Большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки чемпионата России из-за коронавируса

Решение может быть принято во вторник на общем собрании Лиги после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольных лиг.

По состоянию на 13 марта в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19. Общее число выявленных случаев в России — 45. С 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.