Большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки чемпионата России из-за коронавируса
Как стало известно Sport24, большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки чемпионата России
Как стало известно Sport24, большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки чемпионата России
Решение может быть принято во вторник на общем собрании Лиги после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольных лиг.
По состоянию на 13 марта в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19. Общее число выявленных случаев в России — 45. С 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.