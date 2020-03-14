Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
13
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Первый дивизион
15.03
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15.03
Томь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15.03
Енисей
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
14:27 (мск), источник: Sport24

Большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки чемпионата России из-за коронавируса

Как стало известно Sport24, большинство клубов РПЛ готово поддержать инициативу приостановки чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.

Наверх
Источник: Sport24

Решение может быть принято во вторник на общем собрании Лиги после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольных лиг.

По состоянию на 13 марта в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19. Общее число выявленных случаев в России — 45. С 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Какие спортивные турниры уже отменены, а что могут отменить
Во время загрузки произошла ошибка.
15:47 (мск)© Ньюстюб
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загадочная смерть украинской шахматистки в Москве. Это было не самоубийство...
Канделаки посоветовала, как пережить падение рубля
Российский футбол стал первым. Но не тем способом
Когда мы увидим Овечкина? И сколько денег потеряют клубы НХЛ?
Болельщикам замеряют температуру перед матчем «Зенит» — «Урал»
Девушка Ругани: болезнь ее парня оставила Европу без футбола
Клубам разрешат не отдавать игроков в сборные из-за коронавируса
Головину повысили зарплату. Россиянин заслужил новый контракт
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь