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15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Тедеско получил четвёртую жёлтую карточку в РПЛ и пропустит матч с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско будет вынужден пропустить матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» из-за перебора жёлтых карточек.

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Источник: РИА "Новости"

В матче РПЛ с «Оренбургом» специалист был предупреждён арбитром в четвёртый раз за текущий сезон.

В концовке первого тайма немецкий тренер был возмущён действиями арбитра Василия Казарцева, который не поставил пенальти в ворота «Оренбурга».

По итогам первого тайма матча «Оренбург» — «Спартак» ничья 1−1. Счёт уже на 17-й минуте встречи открыли хозяева усилиями Джоэля Фамейе. На 45-й минуте игры Эсекьель Понсе восстановил статус «кво».

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