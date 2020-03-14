Тедеско получил четвёртую жёлтую карточку в РПЛ и пропустит матч с «Арсеналом»

В матче РПЛ с «Оренбургом» специалист был предупреждён арбитром в четвёртый раз за текущий сезон.



В концовке первого тайма немецкий тренер был возмущён действиями арбитра Василия Казарцева, который не поставил пенальти в ворота «Оренбурга».



По итогам первого тайма матча «Оренбург» — «Спартак» ничья 1−1. Счёт уже на 17-й минуте встречи открыли хозяева усилиями Джоэля Фамейе. На 45-й минуте игры Эсекьель Понсе восстановил статус «кво».