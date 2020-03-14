«Оренбург» с казахстанцем Куатом в стартовом составе не удержал победу над «Спартаком»

На 14-й минуте ганец Джоэль Фамейе вывел «Оренбург» вперед, но «Спартак» ответил голами аргентинца Эсекьеля Понсе на 44-й, шведа Джордана Ларссона на 71-й и вышедшего на замену Резиуана Мирзова на 94-й.

С 23 очками «Оренбург» остался на 11-м месте из 16 клубов, а «Спартак», у которого теперь 28 баллов, поднялся на восьмую строчку.



В «Оренбург» Куат перешел 1 января. Матчи против «Спартака» стал для него третьим в РПЛ и первым полным. Ранее в играх против «Крыльев Советов» (1:1) и «Арсенала» (2:0) казахстанец выходил в стартовом составе, получал предупреждение и заменялся во втором тайме.