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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Оренбург» с казахстанцем Куатом в стартовом составе не удержал победу над «Спартаком»

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат вышел в стартовом составе и отыграл без замены за «Оренбург» в домашнем матче против московского «Спартака», передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча 22-го тура российской премьер-лиги прошла сегодня, 14 марта, и завершилась со счетом 1:3.

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На 14-й минуте ганец Джоэль Фамейе вывел «Оренбург» вперед, но «Спартак» ответил голами аргентинца Эсекьеля Понсе на 44-й, шведа Джордана Ларссона на 71-й и вышедшего на замену Резиуана Мирзова на 94-й.

С 23 очками «Оренбург» остался на 11-м месте из 16 клубов, а «Спартак», у которого теперь 28 баллов, поднялся на восьмую строчку.

В «Оренбург» Куат перешел 1 января. Матчи против «Спартака» стал для него третьим в РПЛ и первым полным. Ранее в играх против «Крыльев Советов» (1:1) и «Арсенала» (2:0) казахстанец выходил в стартовом составе, получал предупреждение и заменялся во втором тайме.

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Оренбург
1:3
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2214.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 4935 зрителей
Главные тренеры
Константин ЕмельяновДоменико Тедеско
Голы
Джоэль Фамейе(Урош Радакович)17′
Эсекиэль Понсе(Александр Соболев, Павел Маслов)45′
Джордан Ларссон(Самюэль Жиго)71′
Резиуан Мирзов(Джордан Ларссон, Георгий Джикия)90+4′
Составы команд
38Андрей Климович
98Александр Максименко
12Андрей Малых
2Самюэль Жиго
15Георгий Зотов
14Георгий Джикия
4Урош Радакович
39Павел Маслов
30′
5Тимур Аюпов
6Айртон
90+3′
13Сергей Терехов
45+3′
23Джордан Ларссон
20Джоэль Фамейе
33Алекс Крал
8Даниэл Мишкич
55′
77Александр Соболев
23Исламбек Куат
92Николай Рассказов
59′
10Рикарду Алвеш
75′
38Андрей Ещенко
22Федор Черных
10Зелимхан Бакаев
73′
9Джордже Деспотович
78′
9Резиуан Мирзов
14Мамаду Силла
19Эсекиэль Понсе
73′
25Лоренсо Мельгарехо
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты4
16Удары (всего)14
6Удары в створ7
1Штанги, перекладины0
8Угловые7
16Фолы8
4Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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