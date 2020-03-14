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16:07 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

ТАСС, 14 марта. Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газовик».

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Источник: РИА "Новости"

У «Спартака» голами отметились Эсекьель Понсе (45-я минута), Джордан Ларссон (72) и Резиуан Мирзов (90), в составе «Оренбурга» мяч забил Джоэль Фамейе (17).

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«Спартак» одержал первую волевую победу при главном тренере Доменико Тедеско. В конце первого тайма Тедеско получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне, он пропустит следующий матч. Тедеско стал первым тренером в истории, который пропустит матч чемпионата из-за перебора желтых карточек.

Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года. При нем московский клуб провел 10 матчей в чемпионате России, в которых были одержаны четыре победы, дважды «Спартак» сыграл вничью и четыре раза проиграл.

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Лучшим игроком матча признан вратарь «Спартака» Александр Максименко. В пятницу президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил ТАСС, что на матче будут присутствовать не более пяти тысяч болельщиков из-за мер по борьбе с коронавирусом.

Средний возраст стартового состава «Спартака» составил 22,45 года (самый молодой средний возраст состава команды в матче в XXI веке). По данным портала Transfermarkt, самый молодой состав «Спартака» в матчах чемпионата России вышел на поле 17 августа 1996 года (21,9 года), москвичи в гостях уступили волгоградскому «Ротору» (3:4). Рекордсменом по данному показателю является петербургский «Зенит» (20,6 лет), достижение установлено 29 июня 1992 года в матче против петербургского «Зенита» (0:4).

«Спартак» занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 22 игр. «Оренбург» находится на 11-й позиции, имея на счету 23 очка после 22 матчей. В 23-м туре у «Спартака» запланирован гостевой матч против тульского «Арсенала» 21 марта, в тот же день «Оренбург» должен встретиться на выезде с московским «Локомотивом».

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Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2214.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 4935 зрителей
Главные тренеры
Константин ЕмельяновДоменико Тедеско
Голы
Джоэль Фамейе(Урош Радакович)17′
Эсекиэль Понсе(Александр Соболев, Павел Маслов)45′
Джордан Ларссон(Самюэль Жиго)71′
Резиуан Мирзов(Джордан Ларссон, Георгий Джикия)90+4′
Составы команд
38Андрей Климович
98Александр Максименко
12Андрей Малых
2Самюэль Жиго
15Георгий Зотов
14Георгий Джикия
4Урош Радакович
39Павел Маслов
30′
5Тимур Аюпов
6Айртон
90+3′
13Сергей Терехов
45+3′
23Джордан Ларссон
20Джоэль Фамейе
33Алекс Крал
8Даниэл Мишкич
55′
77Александр Соболев
23Исламбек Куат
92Николай Рассказов
59′
10Рикарду Алвеш
75′
38Андрей Ещенко
22Федор Черных
10Зелимхан Бакаев
73′
9Джордже Деспотович
78′
9Резиуан Мирзов
14Мамаду Силла
19Эсекиэль Понсе
73′
25Лоренсо Мельгарехо
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты4
16Удары (всего)14
6Удары в створ7
1Штанги, перекладины0
8Угловые7
16Фолы8
4Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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