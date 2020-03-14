«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

У «Спартака» голами отметились Эсекьель Понсе (45-я минута), Джордан Ларссон (72) и Резиуан Мирзов (90), в составе «Оренбурга» мяч забил Джоэль Фамейе (17).

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«Спартак» одержал первую волевую победу при главном тренере Доменико Тедеско. В конце первого тайма Тедеско получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне, он пропустит следующий матч. Тедеско стал первым тренером в истории, который пропустит матч чемпионата из-за перебора желтых карточек.

Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года. При нем московский клуб провел 10 матчей в чемпионате России, в которых были одержаны четыре победы, дважды «Спартак» сыграл вничью и четыре раза проиграл.

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Лучшим игроком матча признан вратарь «Спартака» Александр Максименко. В пятницу президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил ТАСС, что на матче будут присутствовать не более пяти тысяч болельщиков из-за мер по борьбе с коронавирусом.

Средний возраст стартового состава «Спартака» составил 22,45 года (самый молодой средний возраст состава команды в матче в XXI веке). По данным портала Transfermarkt, самый молодой состав «Спартака» в матчах чемпионата России вышел на поле 17 августа 1996 года (21,9 года), москвичи в гостях уступили волгоградскому «Ротору» (3:4). Рекордсменом по данному показателю является петербургский «Зенит» (20,6 лет), достижение установлено 29 июня 1992 года в матче против петербургского «Зенита» (0:4).

«Спартак» занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 22 игр. «Оренбург» находится на 11-й позиции, имея на счету 23 очка после 22 матчей. В 23-м туре у «Спартака» запланирован гостевой матч против тульского «Арсенала» 21 марта, в тот же день «Оренбург» должен встретиться на выезде с московским «Локомотивом».