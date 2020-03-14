«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
ТАСС, 14 марта. Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 14 марта. Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
У «Спартака» голами отметились Эсекьель Понсе (45-я минута), Джордан Ларссон (72) и Резиуан Мирзов (90), в составе «Оренбурга» мяч забил Джоэль Фамейе (17).
«Спартак» одержал первую волевую победу при главном тренере Доменико Тедеско. В конце первого тайма Тедеско получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне, он пропустит следующий матч. Тедеско стал первым тренером в истории, который пропустит матч чемпионата
Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года. При нем московский клуб провел 10 матчей в чемпионате России, в которых были одержаны четыре победы, дважды «Спартак» сыграл вничью и четыре раза проиграл.
Лучшим игроком матча признан вратарь «Спартака» Александр Максименко. В пятницу президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил ТАСС, что на матче будут присутствовать не более пяти тысяч болельщиков
Средний возраст стартового состава «Спартака» составил 22,45 года (самый молодой средний возраст состава команды в матче в XXI веке). По данным портала Transfermarkt, самый молодой состав «Спартака» в матчах чемпионата России вышел на поле 17 августа 1996 года (21,9 года), москвичи в гостях уступили волгоградскому «Ротору» (3:4). Рекордсменом по данному показателю является петербургский «Зенит» (20,6 лет), достижение установлено 29 июня 1992 года в матче против петербургского «Зенита» (0:4).
«Спартак» занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 22 игр. «Оренбург» находится на 11-й позиции, имея на счету 23 очка после 22 матчей. В 23-м туре у «Спартака» запланирован гостевой матч против тульского «Арсенала» 21 марта, в тот же день «Оренбург» должен встретиться на выезде с московским «Локомотивом».
|Константин Емельянов
|Доменико Тедеско
|Джоэль Фамейе(Урош Радакович)
|17′
|Эсекиэль Понсе(Александр Соболев, Павел Маслов)
|45′
|Джордан Ларссон(Самюэль Жиго)
|71′
|Резиуан Мирзов(Джордан Ларссон, Георгий Джикия)
|90+4′
|38
|Андрей Климович
|98
|Александр Максименко
|12
|Андрей Малых
|2
|Самюэль Жиго
|15
|Георгий Зотов
|14
|Георгий Джикия
|4
|Урош Радакович
|39
|Павел Маслов
30′
|5
|Тимур Аюпов
|6
|Айртон
90+3′
|13
|Сергей Терехов
45+3′
|23
|Джордан Ларссон
|20
|Джоэль Фамейе
|33
|Алекс Крал
|8
|Даниэл Мишкич
55′
|77
|Александр Соболев
|23
|Исламбек Куат
|92
|Николай Рассказов
59′
|10
|Рикарду Алвеш
75′
|38
|Андрей Ещенко
|22
|Федор Черных
|10
|Зелимхан Бакаев
73′
|9
|Джордже Деспотович
78′
|9
|Резиуан Мирзов
|14
|Мамаду Силла
|19
|Эсекиэль Понсе
73′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|4
|16
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)