Александр Максименко, это было очень круто! Молодой вратарь спас «Спартак» в Оренбурге

Коронавирус погрузил в панику и хаос всю планету, и, наверное, если бы игры нынешнего тура РПЛ
Помимо дисквалифицированного Зобнина, Тедеско потерял: травмированного Тиля (первый кандидат на выход в освободившейся позиции инсайдной зоны), заболевшего Гулиева (второй кандидат) и также захворавшего Кутепова.
В результате сильно пострадала центральная ось: у тренерского штаба попросту не оказалось никого на роль инсайда. Менять структуру Тедеско при этом не захотел, он вновь избрал 3−5−2, опустив в глубину Ларссона. Смотрелось это очень рискованно: опорная зона
Список запасных
Матч действительно быстро подтвердил все предположения: «Спартаку» пришлось очень непросто. Команда не могла выйти из обороны без использования длинных передач на Понсе и Соболева, хотя «Оренбург» не столько прессинговал, сколько просто располагался высоко при чужих от ворот. Бакаев допускал многовато брака, да и вся команда с трудом заходила в чужую штрафную. Достаточно сказать, что первый реальный удар — и по совместительству первый удар в створ — был нанесён «Спартаком» лишь на 40-й минуте, когда Бакаев навесом нашёл голову Понсе. В остальное время
В обороне у
Набедокурившие игроки исправились, и «Спартак» получил шанс на спокойную игру во втором тайме.
Но никакой спокойной игры для «Спартака» после перерыва не было и близко. Начало второй половины превратилось в настоящую осаду в исполнении «Оренбурга». Минуты с 55-й пошёл футбол в режиме «атака на атаку».
«Спартак» вытерпел. А за 20 минут ещё и забил. Даже не столько забил, сколько выстрадал победный гол. Огромный вклад в него внёс Жиго, который подхватил мяч, протащил его через чужую опорную зону, собрал возле себя трёх соперников и покатил передачу на Ларссона. Швед разобрался просто здорово: сместился в центр и с левой классно пробил в угол
Кажется, вся команда должна теперь проставиться перед своим вратарём. Именно он стал истинным героем матча и помог клубу
Михаил Гончаров
|Константин Емельянов
|Доменико Тедеско
|Джоэль Фамейе(Урош Радакович)
|17′
|Эсекиэль Понсе(Александр Соболев, Павел Маслов)
|45′
|Джордан Ларссон(Самюэль Жиго)
|71′
|Резиуан Мирзов(Джордан Ларссон, Георгий Джикия)
|90+4′
|38
|Андрей Климович
|98
|Александр Максименко
|12
|Андрей Малых
|2
|Самюэль Жиго
|15
|Георгий Зотов
|14
|Георгий Джикия
|4
|Урош Радакович
|39
|Павел Маслов
30′
|5
|Тимур Аюпов
|6
|Айртон
90+3′
|13
|Сергей Терехов
45+3′
|23
|Джордан Ларссон
|20
|Джоэль Фамейе
|33
|Алекс Крал
|8
|Даниэл Мишкич
55′
|77
|Александр Соболев
|23
|Исламбек Куат
|92
|Николай Рассказов
59′
|10
|Рикарду Алвеш
75′
|38
|Андрей Ещенко
|22
|Федор Черных
|10
|Зелимхан Бакаев
73′
|9
|Джордже Деспотович
78′
|9
|Резиуан Мирзов
|14
|Мамаду Силла
|19
|Эсекиэль Понсе
73′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|4
|16
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)