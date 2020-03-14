ФК «Зенит» вынужденно отменил послематчевые мероприятия для СМИ после игры с «Уралом»

Источник: РИА "Новости"

«Руководство клуба приняло решение ограничить доступ в спортивную зону, включая микст-зону и зал для пресс-конференций. В связи с этим послематчевые мероприятия для прессы отменяются. “Зенит” приносит свои извинения», — сообщил Макаренко.

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием более одной тысячи человек в связи с профилактикой распространения нового коронавируса с 16 марта по 30 апреля.