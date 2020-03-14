«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 7:1 в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» мячи забили Сердар Азмун (8, 15, 61-я минуты), Артем Дзюба (12, 72 — с пенальти), Малком (27) и Себастьян Дриусси (69). За «Урал» гол с пенальти забил Андрей Панюков (65). Это самая крупная победа в сезоне.

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Дзюба вышел в лидеры бомбардирской гонки, на его счету 13 голов. Ближайшим преследователем россиянина является форвард «Ростова» Элдор Шомуродов (11). Приобретенный летом прошлого года за €40 млн бразилец Малком забил первый мяч за «Зенит».

Вратарь Андрей Лунев провел 100-й матч в составе «Зенита». В этих матчах он пропустил 81 мяч и 43 раза сыграл на ноль.

«Урал» ни разу не обыгрывал «Зенит» в матчах чемпионата и Кубка России, уступив в 18 играх и дважды завершив встречи вничью.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 50 очков. «Урал» располагается на десятом месте (25). В 23-м туре у «Зенита» запланирован гостевой матч против московского ЦСКА 22 марта, «Урал» 21 марта дома встретится с казанским «Рубином».