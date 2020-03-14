Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Рубин
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
71
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
13
Футбол. Первый дивизион
15.03
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15.03
Томь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15.03
Енисей
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
18:37 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 7:1 в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» со счетом 7:1 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» мячи забили Сердар Азмун (8, 15, 61-я минуты), Артем Дзюба (12, 72 — с пенальти), Малком (27) и Себастьян Дриусси (69). За «Урал» гол с пенальти забил Андрей Панюков (65). Это самая крупная победа в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дзюба вышел в лидеры бомбардирской гонки, на его счету 13 голов. Ближайшим преследователем россиянина является форвард «Ростова» Элдор Шомуродов (11). Приобретенный летом прошлого года за €40 млн бразилец Малком забил первый мяч за «Зенит».

Вратарь Андрей Лунев провел 100-й матч в составе «Зенита». В этих матчах он пропустил 81 мяч и 43 раза сыграл на ноль.

«Урал» ни разу не обыгрывал «Зенит» в матчах чемпионата и Кубка России, уступив в 18 играх и дважды завершив встречи вничью.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 50 очков. «Урал» располагается на десятом месте (25). В 23-м туре у «Зенита» запланирован гостевой матч против московского ЦСКА 22 марта, «Урал» 21 марта дома встретится с казанским «Рубином».

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Лидер начал с нулей
Читайте также
Зенит
7:1
Первый тайм: 4:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 2214.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакДмитрий Парфенов
Голы
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)8′
Андрей Панюков66′
Артем Дзюба(Ярослав Ракицкий, Себастьян Дриусси)12′
Сердар Азмун15′
Филипе Силва Малком(Дуглас Сантос)28′
Сердар Азмун(Филипе Силва Малком, Магомед Оздоев)61′
Себастьян Дриусси(Сердар Азмун, Артем Дзюба)70′
Артем Дзюба72′
Составы команд
99Андрей Лунев
31Ярослав Годзюр
15Вячеслав Караваев
15Денис Кулаков
3Дуглас Сантос
95Игорь Калинин
62′
6Бранислав Иванович
4Артем Мамин
11Себастьян Дриусси
10Эрик Бикфалви
22Артем Дзюба
44Андрей Егорычев
7Сердар Азмун
20Андрей Панюков
8Филипе Силва Малком
6Рафал Аугустыняк
44Ярослав Ракицкий
79′
5Мацей Вилюш
46′
14Далер Кузяев
19Денис Поляков
18Юрий Жирков
46′
17Николай Димитров
67′
38Леон Мусаев
75′
69Артем Шаболин
27Магомед Оздоев
73′
11Дмитрий Ефремов
55′
92Даниил Шамкин
79Артем Юсупов
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
13Голевые моменты1
21Удары (всего)8
16Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
10Фолы12
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Ассистент ВАРИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Максименко, это было круто. Вратарь спас «Спартак» в Оренбурге
IBU признал российского биатлониста новичком года
Фуркад обыграл Бе в последней гонке в карьере и ушел победителем
РПЛ примет решение о порядке проведения матчей ЧР 17 марта
Девушка Ругани: болезнь ее парня оставила Европу без футбола
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
«Арсенал» играет с «Рубином» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь