«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 7:1 в матче РПЛ

В составе «Зенита» мячи забили Сердар Азмун (8, 15, 61-я минуты), Артем Дзюба (12, 72 — с пенальти), Малком (27) и Себастьян Дриусси (69). За «Урал» гол с пенальти забил Андрей Панюков (65). Это самая крупная победа в сезоне.
Дзюба вышел в лидеры бомбардирской гонки, на его счету 13 голов. Ближайшим преследователем россиянина является форвард «Ростова» Элдор Шомуродов (11). Приобретенный летом прошлого года за €40 млн бразилец Малком забил первый мяч за «Зенит».
Вратарь Андрей Лунев провел 100-й матч в составе «Зенита». В этих матчах он пропустил 81 мяч и 43 раза сыграл на ноль.
«Урал» ни разу не обыгрывал «Зенит» в матчах чемпионата и Кубка России, уступив в 18 играх и дважды завершив встречи вничью.
«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, набрав 50 очков. «Урал» располагается на десятом месте (25). В 23-м туре у «Зенита» запланирован гостевой матч против московского ЦСКА 22 марта, «Урал» 21 марта дома встретится с казанским «Рубином».
|Сергей Семак
|Дмитрий Парфенов
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|8′
|Андрей Панюков
|66′
|Артем Дзюба(Ярослав Ракицкий, Себастьян Дриусси)
|12′
|Сердар Азмун
|15′
|Филипе Силва Малком(Дуглас Сантос)
|28′
|Сердар Азмун(Филипе Силва Малком, Магомед Оздоев)
|61′
|Себастьян Дриусси(Сердар Азмун, Артем Дзюба)
|70′
|Артем Дзюба
|72′
|99
|Андрей Лунев
|31
|Ярослав Годзюр
|15
|Вячеслав Караваев
|15
|Денис Кулаков
|3
|Дуглас Сантос
|95
|Игорь Калинин
62′
|6
|Бранислав Иванович
|4
|Артем Мамин
|11
|Себастьян Дриусси
|10
|Эрик Бикфалви
|22
|Артем Дзюба
|44
|Андрей Егорычев
|7
|Сердар Азмун
|20
|Андрей Панюков
|8
|Филипе Силва Малком
|6
|Рафал Аугустыняк
|44
|Ярослав Ракицкий
79′
|5
|Мацей Вилюш
46′
|14
|Далер Кузяев
|19
|Денис Поляков
|18
|Юрий Жирков
46′
|17
|Николай Димитров
67′
|38
|Леон Мусаев
75′
|69
|Артем Шаболин
|27
|Магомед Оздоев
73′
|11
|Дмитрий Ефремов
55′
|92
|Даниил Шамкин
|79
|Артем Юсупов
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Голевые моменты
|1
|21
|Удары (всего)
|8
|16
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Илья Елеференко(Россия, Москва)