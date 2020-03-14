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20:04 (мск), источник: Советский спорт

Чемпион на седьмом небе. «Зенит» разгромил «Урал»

Сине-бело-голубые эффектно попрощались со своими болельщиками перед почти неизбежной паузой в чемпионате из-за эпидемии коронавируса. Команда Сергея Семака забила семь мячей «Уралу» после двух нулевых ничьих.

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«МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ ФУТБОЛОМ…»

Разговоры по поводу посещаемости матчей РПЛ в эпоху всемирной экспансии коронавируса, а соответственно, и возможной приостановки чемпионата страны, можно вести под девизом: «Перед смертью не надышишься». Конечно же, в данном случае о смертельном исходе говорится в переносном смысле, и речь идет не о людях, а о нашем футболе, для которого становящаяся все более реальной вынужденная пауза будет чем-то сродни коматозному состоянию. Просто на многих аренах, где проходят матчи 22-го тура, ограничения по численности зрителей действуют либо формально, либо вовсе не наблюдаются.

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Вот и на питерскую «Газпром Арену» в субботу запускали всех желающих: мол, после рекомендаций УЕФА в начале следующей недели все игры в нашей премьер-лиге, как и в других европейских национальных чемпионатах, видимо, будут отложены на неопределенный срок, поэтому сейчас нужно ловить момент и наслаждаться последними моментами пока еще подающего признаки жизни российского футбола.

Петербургские болельщики этой возможностью воспользовались сполна и организовали матчу с «Уралом» весьма приличную посещаемость. А фанатский вираж сине-бело-голубых вывесил огромный баннер на актуальную тему с философским подтекстом: «Мы все больны футболом и за “Зенит” умрем!».

«Зенит» предстал перед заполненными трибунами своей арены в оптимальном составе. Единственный вопрос мог возникнуть по позиции Юрия Жиркова и Дугласа Сантоса.

Некоторые статистические интернет-ресурсы изначально определили бразильца на левый фланг обороны, а ветерана российской сборной — над ним на той же бровке. Однако в реальности расстановка оказалась несколько иной: Жирков оказался на краю обороны, а Дуглас Сантос — в опорной зоне.

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«ЗАСУХА» ПРЕРВАЛАСЬ НА 244-Й МИНУТЕ

«Урал» в нынешнем сезоне — команда настроения. Может упереться против фаворитов, отобрав очки в гостях у «Спартака» и ЦСКА. А может выйти на поле погасшим и обреченным сборищем словно впервые видящих друг друга людей, одетых в футбольную форму. И тогда для соперника и его болельщиков наступает настоящий праздник.

Дмитрий Парфенов, конечно, пытался встряхнуть подопечных после безнадежного по игре поражения в предыдущем туре в Сочи, заменив больше половины стартового состава. Однако эти меры оказались, что мертвому припарки. Уже спустя четверть часа игрового времени все в этом матче стало ясно.

Разумеется, стоит принимать во внимание, что питерцев после двух нулевых ничьих в предшествующих встречах просто распирало желание прервать голевую засуху. Да и конкуренты не дремали и воспользовались осечками лидера РПЛ, сократив отставание до шести очков. Сергей Семак наверняка перед игрой увещевал своих футболистов: еще пара таких «незапланированных» ничьих — и чемпионская гонка в премьер-лиге начнется фактически с нуля.

Запредельный настрой и заряженность на победу хозяев буквально смели с поля уральские мягкие игрушки уже в дебюте встречи.

Для начала Сердар Азмун остановил безголевую серию «Зенита» на отметке 243 минуты — с учетом двух полных сухих матчей нынешней весной, тайма в декабрьской встрече с «Динамо» и восьми стартовых минут против «Урала». Начало было положено — а дальше сине-бело-голубых было уже не остановить.

Нужно Артему Дзюбе забить 12-й мяч, чтобы единолично возглавить гонку бомбардиров РПЛ? Пожалуйста! Азмуну неплохо бы оформить дубль, чтобы с девятью мячами войти в пятерку топ-снайперов чемпионата и не отставать от партнера по атаке? Милости просим! Есть необходимость для услады публики организовать исторический — первый — гол Малкома — за «Зенит»? Да никаких проблем, обращайтесь!

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ХЕТ-ТРИК АЗМУНА, ЧЕРТОВА ДЮЖИНА ДЗЮБЫ

И 0:4 по итогам первой половины — это еще гости легко отделались. Минимум по одному моменту не реализовали оба ударных форварда сине-бело-голубых, а Малком тоже мог оформить дубль, если бы Азмун чуть точнее выкатил ему мяч под удар после прорыва справа.

Вторая половина в подобных матчах, где все уже решено, становится в определенной степени тестом для обеих команд. Для одной — насколько чувство стыда и ответственности перед своими болельщиками способно перекрыть желание все бросить и просто «догулять» этот матч. Для другой — готовы ли ее игроки проявить уважение к зрителям и сопернику, не сбавляя обороты даже при подавляющем преимуществе в счете.

По стартовым минутам второго тайма могло показаться, что «Урал» ближе к выполнению своей локальной задачи. Гости вроде бы активизировались и стали чаще появляться у ворот Андрея Лунева. Но впечатление оказалось обманчивым. «Зенит» просто не стал форсировать события, тем более что Семак в перерыве произвел некоторые тактические перестановки, заменив Жиркова на Леона Мусаева. Молодой полузащитник занял привычную позицию в центральной зоне, в Дуглас Сантос вернулся на левый фланг обороны.

Дальнейшие события на поле подтвердили: уральцы все-таки так и не вышли на второй тайм так же, как они не вышли и на первый.

В ответ на пенальти, который реализовал Андрей Панюков, они получили несколько болезненных зуботычин, не особо этому сопротивляясь. Здесь были и хет-трик Азмуна, и голевой пас иранца на гол Себастьяна Дриусси, и реализованный Дзюбой пенальти, ставший 13-м голом капитана сборной России в чемпионате РПЛ.

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В общем, если наш чемпионат действительно уходит на бессрочные каникулы, то «Зениту» удалось попрощаться с турниром и своими болельщиками самым ярким и эффектным способом.

Мощенко Захар

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Лидер начал с нулей
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7:1
Первый тайм: 4:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 2214.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 33677 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДмитрий Парфенов
Голы
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)9′
Андрей Панюков65′
Артем Дзюба(Ярослав Ракицкий, Себастьян Дриусси)12′
Сердар Азмун15′
Филипе Силва Малком(Дуглас Сантос)27′
Сердар Азмун(Филипе Силва Малком, Магомед Оздоев)61′
Себастьян Дриусси(Сердар Азмун, Артем Дзюба)69′
Артем Дзюба72′
Составы команд
99Андрей Лунев
31Ярослав Годзюр
15Вячеслав Караваев
15Денис Кулаков
3Дуглас Сантос
95Игорь Калинин
62′
6Бранислав Иванович
4Артем Мамин
11Себастьян Дриусси
10Эрик Бикфалви
22Артем Дзюба
44Андрей Егорычев
7Сердар Азмун
20Андрей Панюков
8Филипе Силва Малком
6Рафал Аугустыняк
44Ярослав Ракицкий
80′
5Мацей Вилюш
46′
14Далер Кузяев
19Денис Поляков
18Юрий Жирков
46′
17Николай Димитров
67′
38Леон Мусаев
75′
69Артем Шаболин
27Магомед Оздоев
73′
11Дмитрий Ефремов
54′
92Даниил Шамкин
79Артем Юсупов
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
13Голевые моменты1
28Удары (всего)13
19Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
11Фолы13
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Ассистент ВАРИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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