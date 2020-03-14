Чемпион на седьмом небе. «Зенит» разгромил «Урал»

Разговоры по поводу посещаемости матчей РПЛ в эпоху всемирной экспансии коронавируса, а соответственно, и возможной приостановки чемпионата страны, можно вести под девизом: «Перед смертью не надышишься». Конечно же, в данном случае о смертельном исходе говорится в переносном смысле, и речь идет не о людях, а о нашем футболе, для которого становящаяся все более реальной вынужденная пауза будет
Вот и на питерскую «Газпром Арену» в субботу запускали всех желающих: мол, после рекомендаций УЕФА в начале следующей недели все игры в нашей
Петербургские болельщики этой возможностью воспользовались сполна и организовали матчу с «Уралом» весьма приличную посещаемость. А фанатский вираж
Некоторые статистические
«Урал» в нынешнем сезоне — команда настроения. Может упереться против фаворитов, отобрав очки в гостях у «Спартака» и ЦСКА. А может выйти на поле погасшим и обреченным сборищем словно впервые видящих друг друга людей, одетых в футбольную форму. И тогда для соперника и его болельщиков наступает настоящий праздник.
Дмитрий Парфенов, конечно, пытался встряхнуть подопечных после безнадежного по игре поражения в предыдущем туре в Сочи, заменив больше половины стартового состава. Однако эти меры оказались, что мертвому припарки. Уже спустя четверть часа игрового времени все в этом матче стало ясно.
Разумеется, стоит принимать во внимание, что питерцев после двух нулевых ничьих в предшествующих встречах просто распирало желание прервать голевую засуху. Да и конкуренты не дремали и воспользовались осечками лидера РПЛ, сократив отставание до шести очков. Сергей Семак наверняка перед игрой увещевал своих футболистов: еще пара таких «незапланированных» ничьих — и чемпионская гонка в
Для начала Сердар Азмун остановил безголевую серию «Зенита» на отметке 243 минуты — с учетом двух полных сухих матчей нынешней весной, тайма в декабрьской встрече с «Динамо» и восьми стартовых минут против «Урала». Начало было положено — а дальше
Нужно Артему Дзюбе забить 12-й мяч, чтобы единолично возглавить гонку бомбардиров РПЛ? Пожалуйста! Азмуну неплохо бы оформить дубль, чтобы с девятью мячами войти в пятерку
И 0:4 по итогам первой половины — это еще гости легко отделались. Минимум по одному моменту не реализовали оба ударных форварда
Вторая половина в подобных матчах, где все уже решено, становится в определенной степени тестом для обеих команд. Для одной — насколько чувство стыда и ответственности перед своими болельщиками способно перекрыть желание все бросить и просто «догулять» этот матч. Для другой — готовы ли ее игроки проявить уважение к зрителям и сопернику, не сбавляя обороты даже при подавляющем преимуществе в счете.
По стартовым минутам второго тайма могло показаться, что «Урал» ближе к выполнению своей локальной задачи. Гости вроде бы активизировались и стали чаще появляться у ворот Андрея Лунева. Но впечатление оказалось обманчивым. «Зенит» просто не стал форсировать события, тем более что Семак в перерыве произвел некоторые тактические перестановки, заменив Жиркова на Леона Мусаева. Молодой полузащитник занял привычную позицию в центральной зоне, в Дуглас Сантос вернулся на левый фланг обороны.
В ответ на пенальти, который реализовал Андрей Панюков, они получили несколько болезненных зуботычин, не особо этому сопротивляясь. Здесь были и
В общем, если наш чемпионат действительно уходит на бессрочные каникулы, то «Зениту» удалось попрощаться с турниром и своими болельщиками самым ярким и эффектным способом.
Мощенко Захар
|Сергей Семак
|Дмитрий Парфенов
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|9′
|Андрей Панюков
|65′
|Артем Дзюба(Ярослав Ракицкий, Себастьян Дриусси)
|12′
|Сердар Азмун
|15′
|Филипе Силва Малком(Дуглас Сантос)
|27′
|Сердар Азмун(Филипе Силва Малком, Магомед Оздоев)
|61′
|Себастьян Дриусси(Сердар Азмун, Артем Дзюба)
|69′
|Артем Дзюба
|72′
|99
|Андрей Лунев
|31
|Ярослав Годзюр
|15
|Вячеслав Караваев
|15
|Денис Кулаков
|3
|Дуглас Сантос
|95
|Игорь Калинин
62′
|6
|Бранислав Иванович
|4
|Артем Мамин
|11
|Себастьян Дриусси
|10
|Эрик Бикфалви
|22
|Артем Дзюба
|44
|Андрей Егорычев
|7
|Сердар Азмун
|20
|Андрей Панюков
|8
|Филипе Силва Малком
|6
|Рафал Аугустыняк
|44
|Ярослав Ракицкий
80′
|5
|Мацей Вилюш
46′
|14
|Далер Кузяев
|19
|Денис Поляков
|18
|Юрий Жирков
46′
|17
|Николай Димитров
67′
|38
|Леон Мусаев
75′
|69
|Артем Шаболин
|27
|Магомед Оздоев
73′
|11
|Дмитрий Ефремов
54′
|92
|Даниил Шамкин
|79
|Артем Юсупов
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Голевые моменты
|1
|28
|Удары (всего)
|13
|19
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Илья Елеференко(Россия, Москва)