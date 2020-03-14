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21:14 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» одержал первую победу в РПЛ под руководством Слуцкого, обыграв «Арсенал»

ТАСС, 14 марта. Казанский «Рубин» победил в гостях тульский «Арсенал» со счетом 1:0 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол в матче забил Зурико Давиташвили на 43-й минуте. На 55-й минуте за второе предупреждение с поля был удален полузащитник казанского клуба Денис Макаров. Он в январе перешел в команду из нижнекамского «Нефтехимика».

Леонид Слуцкий, возглавивший «Рубин» в декабре 2019 года, одержал свою первую победу в лиге на посту главного тренера казанского клуба. Ранее команда не забивала в матчах РПЛ под его руководством. Для «Рубина» эта победа стала первой в чемпионате России с 12-го тура, тогда казанцы дома оказались сильнее «Тамбова» (2:1). Встреча прошла 5 октября 2019 года.

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«Арсенал» не может обыграть «Рубин» на протяжении семи очных встреч (четыре поражения и три ничьи). Последняя победа туляков над клубом из Казани датирована 6 августа 2016 года (1:0).

«Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 22 игр. «Рубин» поднялся на 12-ю строчку, набрав 23 очка. В следующем туре у «Арсенала» запланирован домашний матч с московским «Спартаком» 21 марта, в этот же день «Рубин» в гостях должен сыграть с екатеринбургским «Уралом».

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Леониду Слуцкому — 48!
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0:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 2214.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Арсенал, 8831 зритель
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоЛеонид Слуцкий
Голы
Зурико Давиташвили(Иван Игнатьев)43′
Составы команд
36Михаил Левашов
22Юрий Дюпин
6Максим Беляев
2Карл Старфельт
8Гиа Григалава
5Филип Уремович
21Виктор Альварес
33Олег Данченко
11Сергей Ткачев
65′
11Зурико Давиташвили
79′
20Горан Чаушич
90+3′
12Александр Зуев
70Георгий Костадинов
28Оливер Абильдгор
48Евгений Луценко
59Никита Макаров
45′55′
71Александр Денисов
47′60′
7Вячеслав Подберезкин
48′75′
9Кирилл Комбаров
8Дарко Йевтич
10Эванс Кангва
66′
10Игорь Коновалов
86′
15Юрий Ковалев
18Павел Могилевец
22Даниил Лесовой
76′
19Иван Игнатьев
52′73′
29Ламек Банда
87Солтмурад Бакаев
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)6
6Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
12Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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