«Рубин» одержал первую победу в РПЛ под руководством Слуцкого, обыграв «Арсенал»

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол в матче забил Зурико Давиташвили на 43-й минуте. На 55-й минуте за второе предупреждение с поля был удален полузащитник казанского клуба Денис Макаров. Он в январе перешел в команду из нижнекамского «Нефтехимика».

Леонид Слуцкий, возглавивший «Рубин» в декабре 2019 года, одержал свою первую победу в лиге на посту главного тренера казанского клуба. Ранее команда не забивала в матчах РПЛ под его руководством. Для «Рубина» эта победа стала первой в чемпионате России с 12-го тура, тогда казанцы дома оказались сильнее «Тамбова» (2:1). Встреча прошла 5 октября 2019 года.

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«Арсенал» не может обыграть «Рубин» на протяжении семи очных встреч (четыре поражения и три ничьи). Последняя победа туляков над клубом из Казани датирована 6 августа 2016 года (1:0).

«Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 22 игр. «Рубин» поднялся на 12-ю строчку, набрав 23 очка. В следующем туре у «Арсенала» запланирован домашний матч с московским «Спартаком» 21 марта, в этот же день «Рубин» в гостях должен сыграть с екатеринбургским «Уралом».

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