«Рубин» одержал первую победу в РПЛ под руководством Слуцкого, обыграв «Арсенал»
ТАСС, 14 марта. Казанский «Рубин» победил в гостях тульский «Арсенал» со счетом 1:0 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 14 марта. Казанский «Рубин» победил в гостях тульский «Арсенал» со счетом 1:0 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
Единственный гол в матче забил Зурико Давиташвили на 43-й минуте. На 55-й минуте за второе предупреждение с поля был удален полузащитник казанского клуба Денис Макаров. Он в январе перешел в команду из нижнекамского «Нефтехимика».
Леонид Слуцкий, возглавивший «Рубин» в декабре 2019 года, одержал свою первую победу в лиге на посту главного тренера казанского клуба. Ранее команда не забивала в матчах РПЛ под его руководством. Для «Рубина» эта победа стала первой в чемпионате России с 12-го тура, тогда казанцы дома оказались сильнее «Тамбова» (2:1). Встреча прошла 5 октября 2019 года.
«Арсенал» не может обыграть «Рубин» на протяжении семи очных встреч (четыре поражения и три ничьи). Последняя победа туляков над клубом из Казани датирована 6 августа 2016 года (1:0).
«Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 22 игр. «Рубин» поднялся на 12-ю строчку, набрав 23 очка. В следующем туре у «Арсенала» запланирован домашний матч с московским «Спартаком» 21 марта, в этот же день «Рубин» в гостях должен сыграть с екатеринбургским «Уралом».
|Игорь Черевченко
|Леонид Слуцкий
|Зурико Давиташвили(Иван Игнатьев)
|43′
|36
|Михаил Левашов
|22
|Юрий Дюпин
|6
|Максим Беляев
|2
|Карл Старфельт
|8
|Гиа Григалава
|5
|Филип Уремович
|21
|Виктор Альварес
|33
|Олег Данченко
|11
|Сергей Ткачев
65′
|11
|Зурико Давиташвили
79′
|20
|Горан Чаушич
90+3′
|12
|Александр Зуев
|70
|Георгий Костадинов
|28
|Оливер Абильдгор
|48
|Евгений Луценко
|59
|Никита Макаров
45′55′
|71
|Александр Денисов
47′60′
|7
|Вячеслав Подберезкин
48′75′
|9
|Кирилл Комбаров
|8
|Дарко Йевтич
|10
|Эванс Кангва
66′
|10
|Игорь Коновалов
86′
|15
|Юрий Ковалев
|18
|Павел Могилевец
|22
|Даниил Лесовой
76′
|19
|Иван Игнатьев
52′73′
|29
|Ламек Банда
|87
|Солтмурад Бакаев
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)