Слуцкий впервые выиграл с «Рубином» и покинул зону стыков. Но в понедельник туда вернется
Не помешало даже удаление.
Не помешало даже удаление.
Только подписав контракт с «Рубином», в каждом из многочисленных интервью Леонид Слуцкий говорил, что в Казани готовят амбициозный проект, который будет способен решать самые высокие задачи.
Правда, первые весенние туры заставили в этом усомниться. Одно очко в двух матчах, ноль забитых мячей и предпоследнее место в турнирной таблице. Причем занимающий 16-ю строчку «Ахмат», казанцы опережали только по дополнительным показателям.
Для исправления ситуации на матч против «Арсенала» в Туле Слуцкий выпустил следующий состав:
Противостояли «Рубину» вот эти парни.
В первом тайме «Арсенал» смотрелся интереснее, но забить не мог, хотя и возможности были. Зато пропустил контратаку, которая завершилась голом Давиташвили. После единственного за тайм (спойлер: и за весь матч) удара в створ.
После перерыва ситуация изменилась лишь в том, что «Арсенал» стал чаще бить по воротам, а гости уже на 55-й минуте остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля попросили Макарова. Команда Слуцкого всеми силами пыталась сохранить победный для себя счет. И добилась поставленной цели: нападающие Тулы так и не смогли пробить Дюпина.
Итог — 1:0 в пользу «Рубина».
|Игорь Черевченко
|Леонид Слуцкий
|Зурико Давиташвили(Иван Игнатьев)
|43′
|36
|Михаил Левашов
|22
|Юрий Дюпин
|6
|Максим Беляев
|2
|Карл Старфельт
|8
|Гиа Григалава
|5
|Филип Уремович
|21
|Виктор Альварес
|33
|Олег Данченко
|11
|Сергей Ткачев
65′
|11
|Зурико Давиташвили
79′
|20
|Горан Чаушич
90+3′
|12
|Александр Зуев
|70
|Георгий Костадинов
|28
|Оливер Абильдгор
|48
|Евгений Луценко
|59
|Никита Макаров
45′55′
|71
|Александр Денисов
47′60′
|7
|Вячеслав Подберезкин
48′75′
|9
|Кирилл Комбаров
|8
|Дарко Йевтич
|10
|Эванс Кангва
66′
|10
|Игорь Коновалов
86′
|15
|Юрий Ковалев
|18
|Павел Могилевец
|22
|Даниил Лесовой
76′
|19
|Иван Игнатьев
52′73′
|29
|Ламек Банда
|87
|Солтмурад Бакаев
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)