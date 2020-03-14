Слуцкий впервые выиграл с «Рубином» и покинул зону стыков. Но в понедельник туда вернется

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Только подписав контракт с «Рубином», в каждом из многочисленных интервью Леонид Слуцкий говорил, что в Казани готовят амбициозный проект, который будет способен решать самые высокие задачи.

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Правда, первые весенние туры заставили в этом усомниться. Одно очко в двух матчах, ноль забитых мячей и предпоследнее место в турнирной таблице. Причем занимающий 16-ю строчку «Ахмат», казанцы опережали только по дополнительным показателям.

Для исправления ситуации на матч против «Арсенала» в Туле Слуцкий выпустил следующий состав:

Противостояли «Рубину» вот эти парни.

В первом тайме «Арсенал» смотрелся интереснее, но забить не мог, хотя и возможности были. Зато пропустил контратаку, которая завершилась голом Давиташвили. После единственного за тайм (спойлер: и за весь матч) удара в створ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13093982" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва ситуация изменилась лишь в том, что «Арсенал» стал чаще бить по воротам, а гости уже на 55-й минуте остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля попросили Макарова. Команда Слуцкого всеми силами пыталась сохранить победный для себя счет. И добилась поставленной цели: нападающие Тулы так и не смогли пробить Дюпина.

Итог — 1:0 в пользу «Рубина».