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22:09 (мск), источник: Sport24

Слуцкий впервые выиграл с «Рубином» и покинул зону стыков. Но в понедельник туда вернется

Не помешало даже удаление.

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Только подписав контракт с «Рубином», в каждом из многочисленных интервью Леонид Слуцкий говорил, что в Казани готовят амбициозный проект, который будет способен решать самые высокие задачи.

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Правда, первые весенние туры заставили в этом усомниться. Одно очко в двух матчах, ноль забитых мячей и предпоследнее место в турнирной таблице. Причем занимающий 16-ю строчку «Ахмат», казанцы опережали только по дополнительным показателям.

Для исправления ситуации на матч против «Арсенала» в Туле Слуцкий выпустил следующий состав:

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Противостояли «Рубину» вот эти парни.

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В первом тайме «Арсенал» смотрелся интереснее, но забить не мог, хотя и возможности были. Зато пропустил контратаку, которая завершилась голом Давиташвили. После единственного за тайм (спойлер: и за весь матч) удара в створ.

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После перерыва ситуация изменилась лишь в том, что «Арсенал» стал чаще бить по воротам, а гости уже на 55-й минуте остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля попросили Макарова. Команда Слуцкого всеми силами пыталась сохранить победный для себя счет. И добилась поставленной цели: нападающие Тулы так и не смогли пробить Дюпина.

Итог — 1:0 в пользу «Рубина».

  • «Рубин» впервые выиграл после возобновления чемпионата и поднялся на 12 место в турнирной таблице.
  • Но уже в понедельник после матча «Тамбова» и «Крыльев», которые занимают 13 и 14 строчку, казанцы опустятся в зону стыковых матчей. Кто-то из их конкурентов в любом случае наберет очки.
  • «Арсенал» проиграл второй раз подряд. Неделю назад туляки уступили в «Оренбурге» со счетом 0:2.
  • «Арсенал» остался на седьмой строчке в турнирной таблице и упустил возможность приблизиться к лигоевропейскому пятому месту на расстоянии четырех очков.
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Арсенал Т
0:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 2214.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Арсенал, 8831 зритель
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоЛеонид Слуцкий
Голы
Зурико Давиташвили(Иван Игнатьев)43′
Составы команд
36Михаил Левашов
22Юрий Дюпин
6Максим Беляев
2Карл Старфельт
8Гиа Григалава
5Филип Уремович
21Виктор Альварес
33Олег Данченко
11Сергей Ткачев
65′
11Зурико Давиташвили
79′
20Горан Чаушич
90+3′
12Александр Зуев
70Георгий Костадинов
28Оливер Абильдгор
48Евгений Луценко
59Никита Макаров
45′55′
71Александр Денисов
47′60′
7Вячеслав Подберезкин
48′75′
9Кирилл Комбаров
8Дарко Йевтич
10Эванс Кангва
66′
10Игорь Коновалов
86′
15Юрий Ковалев
18Павел Могилевец
22Даниил Лесовой
76′
19Иван Игнатьев
52′73′
29Ламек Банда
87Солтмурад Бакаев
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)6
6Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
12Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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