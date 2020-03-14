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22:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семья Семака ушла на добровольный карантин

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Семья главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака ушла на добровольный карантин из-за коронавируса, сообщила на своей странице в Instagram супруга тренера Анна Семак.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится. Для Тани новый вирус опасен больше всего. Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределённый срок. Я не могу рисковать здоровьем семьи», — написала Семак.

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5 тысяч человек скончались.

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