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14 марта, источник: Спорт РИА Новости

Семак о матче с «Уралом»: Жаль, что Дзюба не забил третий гол

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Футболисты «Зенита» смотрелись хорошо в атаке в матче с «Уралом» и забили много мячей, жаль лишь, что Артем Дзюба не смог оформить хет-трик, заявил после разгромной победы над екатеринбургской командой главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в рамках 22-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге в субботу и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. Нападающий Дзюба, который в настоящее время возглавляет бомбардирскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметился в матче дублем.

«Конечно, хотелось сыграть и победить сегодня. В атаке смотрелись хорошо. Забили быстрый мяч, игра открылась, было много возможностей. Хотя моментами некоторая расслабленность в обороне все равно присутствовала: позволяли сопернику создавать моменты и, к сожалению, пропустили. Рад, что получилось забить много хороших мячей. Жаль, что Дзюба не забил третий. В таких матчах хочется, чтобы наши нападающие чувствовали вкус победы, голов, чтобы набирали очки», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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