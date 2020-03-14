Семак о матче с «Уралом»: Жаль, что Дзюба не забил третий гол
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Футболисты «Зенита» смотрелись хорошо в атаке в матче с «Уралом» и забили много мячей, жаль лишь, что Артем Дзюба не смог оформить
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Футболисты «Зенита» смотрелись хорошо в атаке в матче с «Уралом» и забили много мячей, жаль лишь, что Артем Дзюба не смог оформить
Встреча прошла в рамках 22-го тура чемпионата России в
«Конечно, хотелось сыграть и победить сегодня. В атаке смотрелись хорошо. Забили быстрый мяч, игра открылась, было много возможностей. Хотя моментами некоторая расслабленность в обороне все равно присутствовала: позволяли сопернику создавать моменты и, к сожалению, пропустили. Рад, что получилось забить много хороших мячей. Жаль, что Дзюба не забил третий. В таких матчах хочется, чтобы наши нападающие чувствовали вкус победы, голов, чтобы набирали очки», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».