Парфенов о поражении от «Зенита»: Сегодня было общекомандное безумие

«Индивидуальные ошибки, плюс уровень мастерства игроков “Зенита” в голевых эпизодах дали им свободу действий в своей штрафной. Футболисты “Зенита” давно не забивали. И, видимо, всё это выплеснули на нас. Знаете, какое-то общекомандное безумие было сегодня», — приводит слова Парфенова официальный сайт «Урала».

«Зенит» — та команда, с которой не нужно играть на встречных курсах. Счет был неприятный, выпустили еще нападающих, старались играть, создавать моменты у ворот соперников. Если мы проиграли — то проиграли все вместе. Сейчас был серьезный разговор. Может случиться что угодно, но руки нельзя опускать, — добавил тренер.