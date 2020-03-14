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14 марта, источник: Спорт РИА Новости

Парфенов о поражении от «Зенита»: Сегодня было общекомандное безумие

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Игра футболистов «Урала» в матче 22-го тура Российского премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» выглядела как общекомандное безумие, заявил после разгромного поражения от «сине-бело-голубых» главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Зенит» — «Урал» прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 7:1.

«Индивидуальные ошибки, плюс уровень мастерства игроков “Зенита” в голевых эпизодах дали им свободу действий в своей штрафной. Футболисты “Зенита” давно не забивали. И, видимо, всё это выплеснули на нас. Знаете, какое-то общекомандное безумие было сегодня», — приводит слова Парфенова официальный сайт «Урала».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» — та команда, с которой не нужно играть на встречных курсах. Счет был неприятный, выпустили еще нападающих, старались играть, создавать моменты у ворот соперников. Если мы проиграли — то проиграли все вместе. Сейчас был серьезный разговор. Может случиться что угодно, но руки нельзя опускать, — добавил тренер.

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Зенит
7:1
Первый тайм: 4:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 2214.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 33677 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДмитрий Парфенов
Голы
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)9′
Андрей Панюков65′
Артем Дзюба(Ярослав Ракицкий, Себастьян Дриусси)12′
Сердар Азмун15′
Филипе Силва Малком(Дуглас Сантос)27′
Сердар Азмун(Филипе Силва Малком, Магомед Оздоев)61′
Себастьян Дриусси(Сердар Азмун, Артем Дзюба)69′
Артем Дзюба72′
Составы команд
99Андрей Лунев
31Ярослав Годзюр
15Вячеслав Караваев
15Денис Кулаков
3Дуглас Сантос
95Игорь Калинин
62′
6Бранислав Иванович
4Артем Мамин
11Себастьян Дриусси
10Эрик Бикфалви
22Артем Дзюба
44Андрей Егорычев
7Сердар Азмун
20Андрей Панюков
8Филипе Силва Малком
6Рафал Аугустыняк
44Ярослав Ракицкий
80′
5Мацей Вилюш
46′
14Далер Кузяев
19Денис Поляков
18Юрий Жирков
46′
17Николай Димитров
67′
38Леон Мусаев
75′
69Артем Шаболин
27Магомед Оздоев
73′
11Дмитрий Ефремов
54′
92Даниил Шамкин
79Артем Юсупов
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
13Голевые моменты1
28Удары (всего)13
19Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
11Фолы13
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Ассистент ВАРИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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