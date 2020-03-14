Парфенов о поражении от «Зенита»: Сегодня было общекомандное безумие
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Игра футболистов «Урала» в матче 22-го тура Российского
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Игра футболистов «Урала» в матче 22-го тура Российского
Встреча «Зенит» — «Урал» прошла в субботу в
«Индивидуальные ошибки, плюс уровень мастерства игроков “Зенита” в голевых эпизодах дали им свободу действий в своей штрафной. Футболисты “Зенита” давно не забивали. И, видимо, всё это выплеснули на нас. Знаете,
«Зенит» — та команда, с которой не нужно играть на встречных курсах. Счет был неприятный, выпустили еще нападающих, старались играть, создавать моменты у ворот соперников. Если мы проиграли — то проиграли все вместе. Сейчас был серьезный разговор. Может случиться что угодно, но руки нельзя опускать, — добавил тренер.
|Сергей Семак
|Дмитрий Парфенов
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|9′
|Андрей Панюков
|65′
|Артем Дзюба(Ярослав Ракицкий, Себастьян Дриусси)
|12′
|Сердар Азмун
|15′
|Филипе Силва Малком(Дуглас Сантос)
|27′
|Сердар Азмун(Филипе Силва Малком, Магомед Оздоев)
|61′
|Себастьян Дриусси(Сердар Азмун, Артем Дзюба)
|69′
|Артем Дзюба
|72′
|99
|Андрей Лунев
|31
|Ярослав Годзюр
|15
|Вячеслав Караваев
|15
|Денис Кулаков
|3
|Дуглас Сантос
|95
|Игорь Калинин
62′
|6
|Бранислав Иванович
|4
|Артем Мамин
|11
|Себастьян Дриусси
|10
|Эрик Бикфалви
|22
|Артем Дзюба
|44
|Андрей Егорычев
|7
|Сердар Азмун
|20
|Андрей Панюков
|8
|Филипе Силва Малком
|6
|Рафал Аугустыняк
|44
|Ярослав Ракицкий
80′
|5
|Мацей Вилюш
46′
|14
|Далер Кузяев
|19
|Денис Поляков
|18
|Юрий Жирков
46′
|17
|Николай Димитров
67′
|38
|Леон Мусаев
75′
|69
|Артем Шаболин
|27
|Магомед Оздоев
73′
|11
|Дмитрий Ефремов
54′
|92
|Даниил Шамкин
|79
|Артем Юсупов
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Голевые моменты
|1
|28
|Удары (всего)
|13
|19
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Илья Елеференко(Россия, Москва)