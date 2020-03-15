Матч в Сочи без зрителей и еще две встречи РПЛ пройдут в воскресенье
ТАСС, 15 марта. Программа 22-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 15 марта. Программа 22-го тура Тинькофф — Российской
Дерби Краснодарского края, которое рассудит Сергей Иванов, начнется в 14:00 мск.
До субботы «Сочи» удалось продать около 10 тыс. билетов на игру с «Краснодаром», однако согласно решению руководства РПЛ никто из болельщиков не сможет посмотреть футбол на трибуне, так как власти Краснодарского края ввели режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Что касается футбольных раскладов, то «Сочи» одержал победу в прошлом туре над екатеринбургским «Уралом» (2:0), а также разгромил «Оренбург» (5:1) в перенесенном матче 18-го тура. Подопечные Владимира Федотова с 21 очком идут на 15-м месте в турнирной таблице.
«Краснодар» занимает второе место с 41 очком, в случае победы отставание от лидера турнирной таблицы петербургского «Зенита» (50) будет составлять шесть баллов. Команда последний раз проигрывала в РПЛ 22 сентября в игре против ЦСКА (2:3). У «Краснодара»
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина,
Армейский клуб пустит на эту игру только владельцев абонементов, причем на нечетные сектора.
Болельщики с абонементами на четные сектора посетят следующую домашнюю встречу 23-го тура против петербургского «Зенита» (22 марта), а обладатели абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Как сообщил ТАСС генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, его команду поддержат порядка 50 человек.
ЦСКА замыкает пятерку лидеров, набрав 35 очков, «Уфа» с 26 баллами идет девятой. Армейцы не могут победить после возобновления чемпионата, также команда проиграла московскому «Спартаку» (2:3 — в дополнительное время) в четвертьфинале Олимп — Кубка России. В игре с «Уфой» не сыграет полузащитник Ильзат Ахметов, который получил красную карточку в матче прошлого тура против «Ростова» (2:3), зато примет участие в игре защитник Вадим Карпов, который также был удален во встрече с ростовчанами, но
Центральный матч тура между «Ростовом» и «Локомотивом» начнется в 19:00 мск, главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков. Ростовчане идут третьими, а железнодорожники расположились строчкой ниже, обе команды имеют в активе по 38 очков. Под вопросом участие защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который получил повреждение в матче прошлого тура против грозненского «Ахмата» (1:0), а вот удаленный в той встрече защитник Соломон Кверквелия сыграет с «Ростовом», так как КДК РФС отменил красную карточку грузинского футболиста. На поле может вернуться полузащитник Антон Миранчук, который получил травму на зимних сборах.
«Ростову» в игре с «Локомотивом»
Команды встречались между собой 55 раз, «Локомотив» побеждал 31 раз, «Ростов» — 6, в 18 случаях был зафиксирован ничейный результат. В матче первого круга гостевую победу одержали подопечные Валерия Карпина со счетом 2:1.